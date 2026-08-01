Сотрудники оперативных служб работают на месте взрыва в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственно-оперативная группа и сотрудники оперативных служб работают на месте взрыва возле летнего кафе в Москве.
- Место происшествия находится в районе дома № 1 на Кудринской площади.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следственно-оперативная группа и сотрудники оперативных служб работают на месте взрыва около летнего кафе на Кудринской площади, сообщили в столичном главке МВД России.
"Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве работают на месте происшествия в районе дома № 1 на Кудринской площади. <...> В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУ МВД России по городу Москве совместно с сотрудниками оперативных служб столицы", — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины экстренных служб — МЧС и скорой помощи — приехали очень быстро, в течение пары минут.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщил агентству, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Точное количество погибших и пострадавших уточняется, сообщали РИА Новости в столичном СК.