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Сотрудники оперативных служб работают на месте взрыва в Москве - РИА Новости, 01.08.2026
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20:59 01.08.2026 (обновлено: 22:08 01.08.2026)
Сотрудники оперативных служб работают на месте взрыва в Москве

Сотрудники оперативных служб работают на месте взрыва у летнего кафе в Москве

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственно-оперативная группа и сотрудники оперативных служб работают на месте взрыва возле летнего кафе в Москве.
  • Место происшествия находится в районе дома № 1 на Кудринской площади.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следственно-оперативная группа и сотрудники оперативных служб работают на месте взрыва около летнего кафе на Кудринской площади, сообщили в столичном главке МВД России.
"Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве работают на месте происшествия в районе дома № 1 на Кудринской площади. <...> В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУ МВД России по городу Москве совместно с сотрудниками оперативных служб столицы", — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины экстренных служб — МЧС и скорой помощи — приехали очень быстро, в течение пары минут.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщил агентству, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Точное количество погибших и пострадавших уточняется, сообщали РИА Новости в столичном СК.
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