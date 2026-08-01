Неизвестная, пытавшаяся пронести взрывное устройство в ресторан, погибла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства.
- В результате взрыва погибли три человека: охранник, неизвестная, пытавшаяся пронести взрывное устройство, и один из посетителей.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Неизвестная, пытавшаяся пронести взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади в Москве, погибла, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"Первого августа 2026 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей", — говорится в сообщении.