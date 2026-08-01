Неизвестная пыталась пронести взрывное устройство в ресторан в Москве

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Неизвестная пыталась пронести взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади в Москве, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"В ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства", - говорится в сообщении.