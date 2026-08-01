В Москве временно закрыли входы на станцию метро «Баррикадная»

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе дома №1 на Кудринской площади при взрыве у летнего кафе три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.
- В связи с происшествием временно закрыты входы на станцию метро «Баррикадная».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции сообщают о временном закрытии входов на станцию столичного метро "Баррикадная", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу в столичном главке МВД России сообщили о том, что три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома №1 на Кудринской площади.
Полицейский по громкоговорителю передает, что метро "Баррикадная" сейчас закрыта.
На месте работают медики, полиция, сотрудники Росгвардии и пожарные. Территория вокруг здания, где находится кафе, оцеплена.