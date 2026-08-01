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В Москве временно закрыли входы на станцию метро "Баррикадная" - РИА Новости, 01.08.2026
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21:17 01.08.2026 (обновлено: 22:07 01.08.2026)
В Москве временно закрыли входы на станцию метро "Баррикадная"

В Москве временно закрыли входы на станцию метро «Баррикадная»

© Кадр видео из соцсетейАвтомобили экстренных служб в районе Кудринской площади, где произошел взрыв
Автомобили экстренных служб в районе Кудринской площади, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Кадр видео из соцсетей
Автомобили экстренных служб в районе Кудринской площади, где произошел взрыв
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе дома №1 на Кудринской площади при взрыве у летнего кафе три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.
  • В связи с происшествием временно закрыты входы на станцию метро «Баррикадная».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции сообщают о временном закрытии входов на станцию столичного метро "Баррикадная", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу в столичном главке МВД России сообщили о том, что три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома №1 на Кудринской площади.
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Вчера, 21:03
Полицейский по громкоговорителю передает, что метро "Баррикадная" сейчас закрыта.
На месте работают медики, полиция, сотрудники Росгвардии и пожарные. Территория вокруг здания, где находится кафе, оцеплена.
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