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У ресторана в центре Москвы прогремел взрыв, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ Три человека погибли и пятнадцать пострадали при взрыве у ресторана на Кудринской площади.

На месте взрыва работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Три человека погибли при взрыве у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади, сообщило ГУ МВД Москвы.

Пятнадцать пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет. На месте взрыва в районе дома 1 работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб.

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Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут.

Позднее Balzi Rossi опубликовал в соцсети сообщение, что с его помещением все в порядке. Под постом начали появляться комментарии оскорбительного характера, после чего возможность оставлять сообщения была отключена.