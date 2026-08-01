Рейтинг@Mail.ru
У ресторана в центре Москвы прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 01.08.2026 (обновлено: 22:43 01.08.2026)
У ресторана в центре Москвы прогремел взрыв, есть погибшие

Три человека погибли при взрыве в ресторане в центре Москвы

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека погибли и пятнадцать пострадали при взрыве у ресторана на Кудринской площади.
  • На месте взрыва работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Три человека погибли при взрыве у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади, сообщило ГУ МВД Москвы.
Пятнадцать пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет. На месте взрыва в районе дома 1 работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб.
Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут.
Позднее Balzi Rossi опубликовал в соцсети сообщение, что с его помещением все в порядке. Под постом начали появляться комментарии оскорбительного характера, после чего возможность оставлять сообщения была отключена.
Из-за происшествия на другую дату перенесли ночной велофестиваль.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
СК: после взрыва машины в Москве возбудили дело о покушении на убийство
10 июня, 12:45
 
МоскваПроисшествияВзрыв в ресторане в центре МосквыСадовое кольцо (Москва)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала