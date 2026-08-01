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В Москве девушка распылила перцовый баллончик в метро, пострадал ребенок - РИА Новости, 01.08.2026
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18:58 01.08.2026 (обновлено: 19:02 01.08.2026)
В Москве девушка распылила перцовый баллончик в метро, пострадал ребенок

Девушка распылила перцовый баллончик в московском метро, пострадал ребенок

© Петровка, 38/MAXДевушка, распылившая перцовый баллончик в метро Москвы
Девушка, распылившая перцовый баллончик в метро Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Петровка, 38/MAX
Девушка, распылившая перцовый баллончик в метро Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станции метро «Каширская» в Москве девушка распылила перцовый баллончик в ходе конфликта с женщиной.
  • В результате пострадал шестилетний ребенок, который был доставлен в больницу с ожогом глаз.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девушка, поссорившись с женщиной, распылила перцовый баллончик на станции метро "Каширская" в Москве, в результате чего пострадал шестилетний ребенок, девушка задержана, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что на станции метро "Каширская" между пассажирками произошел конфликт.
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"В ходе инцидента девушка 2007 года рождения распылила перцовый баллончик в сторону оппонентки, после чего скрылась.
В результате пострадал шестилетний ребенок, который находился рядом с одной из женщин", - сказали в пресс-службе.
Правоохранители добавили, что ребенок с ожогом глаз доставлен в больницу.
Полицейские задержали фигурантку на улице Мусы Джалиля. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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