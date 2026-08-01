В Москве девушка распылила перцовый баллончик в метро, пострадал ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ На станции метро «Каширская» в Москве девушка распылила перцовый баллончик в ходе конфликта с женщиной.

В результате пострадал шестилетний ребенок, который был доставлен в больницу с ожогом глаз.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девушка, поссорившись с женщиной, распылила перцовый баллончик на станции метро "Каширская" в Москве, в результате чего пострадал шестилетний ребенок, девушка задержана, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что на станции метро "Каширская" между пассажирками произошел конфликт.

"В ходе инцидента девушка 2007 года рождения распылила перцовый баллончик в сторону оппонентки, после чего скрылась.

В результате пострадал шестилетний ребенок, который находился рядом с одной из женщин", - сказали в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что ребенок с ожогом глаз доставлен в больницу.