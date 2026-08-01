Прохожие на Пречистенской набережной в Москве. Архивное фото

Прохожие на Пречистенской набережной в Москве

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ Август в Москве ожидается около климатической нормы, сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

Первая декада месяца будет теплой, осадки прогнозируются в пределах нормы.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Август в столице в целом будет близок к климатической норме, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Август в Москве ожидается около нормы. Первая декада месяца будет теплой. Осадки прогнозируются в пределах нормы", - сообщил Голубев

Он добавил, что в целом москвичей ждет нормальный, без экстремальных отклонений, август.