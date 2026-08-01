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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в августе - РИА Новости, 01.08.2026
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18:35 01.08.2026
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в августе

Синоптик Голубев: август в Москве будет близок к климатической норме

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие на Пречистенской набережной в Москве
Прохожие на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прохожие на Пречистенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Август в Москве ожидается около климатической нормы, сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
  • Первая декада месяца будет теплой, осадки прогнозируются в пределах нормы.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Август в столице в целом будет близок к климатической норме, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Август в Москве ожидается около нормы. Первая декада месяца будет теплой. Осадки прогнозируются в пределах нормы", - сообщил Голубев.
Он добавил, что в целом москвичей ждет нормальный, без экстремальных отклонений, август.
Ранее синоптик сообщал, что август в Москве, предварительно, ожидается примерно на один градус теплее нормы. При этом экстремальной жары или сильных похолоданий не прогнозируется.
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ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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