В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Август в Москве ожидается около климатической нормы, сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
- Первая декада месяца будет теплой, осадки прогнозируются в пределах нормы.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Август в столице в целом будет близок к климатической норме, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
Он добавил, что в целом москвичей ждет нормальный, без экстремальных отклонений, август.
Ранее синоптик сообщал, что август в Москве, предварительно, ожидается примерно на один градус теплее нормы. При этом экстремальной жары или сильных похолоданий не прогнозируется.