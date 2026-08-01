В Москве задержали мужчину, пытавшегося проникнуть на охраняемую территорию

Краткий пересказ от РИА ИИ Вечером 31 июля полицейские зафиксировали попытку пьяного мужчины проникнуть на охраняемую территорию в центре Москвы.

Он отказался прекратить свое поведение и предъявить документы, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес полицейских, после чего был задержан с применением силы и специальных средств.

На 31-летнего москвича составлен административный материал за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полицейские задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию в центре Москвы, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес правоохранителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что вечером 31 июля полицейские зафиксировали факт попытки несанкционированного проникновения неизвестного с внешними признаками опьянения на охраняемую территорию в центре Москвы

В пресс-службе отметили, что мужчина ответил отказом на неоднократные законные требования полицейских прекратить подобное поведение и предъявить документы. Он начал вести себя неадекватно и агрессивно, нецензурно выражался в адрес полицейских, затем пытался скрыться.

« "В связи с неповиновением законным требованиям представителей власти гражданин был задержан с применением силы и специальных средств (наручники) с доставлением в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - уточнили в пресс-службе.