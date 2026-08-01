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В Москве задержали мужчину, пытавшегося проникнуть на охраняемую территорию - РИА Новости, 01.08.2026
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15:31 01.08.2026
В Москве задержали мужчину, пытавшегося проникнуть на охраняемую территорию

Пьяный москвич пытался проникнуть на охраняемую территорию, его задержали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 31 июля полицейские зафиксировали попытку пьяного мужчины проникнуть на охраняемую территорию в центре Москвы.
  • Он отказался прекратить свое поведение и предъявить документы, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес полицейских, после чего был задержан с применением силы и специальных средств.
  • На 31-летнего москвича составлен административный материал за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полицейские задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию в центре Москвы, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес правоохранителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что вечером 31 июля полицейские зафиксировали факт попытки несанкционированного проникновения неизвестного с внешними признаками опьянения на охраняемую территорию в центре Москвы.
В пресс-службе отметили, что мужчина ответил отказом на неоднократные законные требования полицейских прекратить подобное поведение и предъявить документы. Он начал вести себя неадекватно и агрессивно, нецензурно выражался в адрес полицейских, затем пытался скрыться.
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"В связи с неповиновением законным требованиям представителей власти гражданин был задержан с применением силы и специальных средств (наручники) с доставлением в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - уточнили в пресс-службе.
На 31-летного москвича составлен административный материал за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Материал будет направлен в суд для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности.
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