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В Москве восстановили около 80 ведомственных домов - РИА Новости, 01.08.2026
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В Москве восстановили около 80 ведомственных домов

Около 80 ведомственных домов восстановили в Москве в рамках программы капремонта

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВосстановленный дом в Москве
Восстановленный дом в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Восстановленный дом в Москве
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Около 80 ведомственных домов восстановили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Москве специалисты комплекса городского хозяйства восстановили почти 80 ведомственных домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дома имеют особую значимость и уникальность, поэтому реставрируют их по индивидуальному проекту с применением современных отечественных материалов и технологий.
Специалисты обновляют фасады, крыши, внутренние инженерные системы, ремонтируют балконы и декоративные элементы, а также приводят в порядок цоколь, подъезды и лоджии, уточняется в сообщении.
В комплексе городского хозяйства Москвы подчеркнули, что региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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