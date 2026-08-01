В Москве восстановили около 80 ведомственных домов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Около 80 ведомственных домов восстановили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Москве специалисты комплекса городского хозяйства восстановили почти 80 ведомственных домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дома имеют особую значимость и уникальность, поэтому реставрируют их по индивидуальному проекту с применением современных отечественных материалов и технологий.
Специалисты обновляют фасады, крыши, внутренние инженерные системы, ремонтируют балконы и декоративные элементы, а также приводят в порядок цоколь, подъезды и лоджии, уточняется в сообщении.
В комплексе городского хозяйства Москвы подчеркнули, что региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Фасады домов обновят на Лермонтовском проспекте в Москве
29 июля, 10:14