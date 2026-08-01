В Москве восстановили около 80 ведомственных домов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Около 80 ведомственных домов восстановили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Москве специалисты комплекса городского хозяйства восстановили почти 80 ведомственных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дома имеют особую значимость и уникальность, поэтому реставрируют их по индивидуальному проекту с применением современных отечественных материалов и технологий.

Специалисты обновляют фасады, крыши, внутренние инженерные системы, ремонтируют балконы и декоративные элементы, а также приводят в порядок цоколь, подъезды и лоджии, уточняется в сообщении.