В Москве усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в выходные температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. В связи с этим спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил Бирюков.

Заммэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости – 14 на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах.

"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек", - рассказал Бирюков.

Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.