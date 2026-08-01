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В Москве усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов - РИА Новости, 01.08.2026
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В Москве усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКатер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в выходные температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. В связи с этим спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил Бирюков.
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Заммэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости – 14 на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах.
"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек", - рассказал Бирюков.
Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей и животных.
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