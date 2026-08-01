Рейтинг@Mail.ru
В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за жары - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 01.08.2026
В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары на выходных

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖители Москвы спасаются от жары у фонтана
Жители Москвы спасаются от жары у фонтана - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Жители Москвы спасаются от жары у фонтана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Москвы в субботу и воскресенье ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.
  • По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение субботы может подняться до плюс 30 градусов, а 2 августа — до плюс 32 градусов.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Оранжевый уровень погодной опасности введен на территории города Москвы из-за сильной жары в субботу и воскресенье, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
«
"В субботу и воскресенье, в Москве ожидается сильная жара, оранжевый погодный уровень", - сказали синоптики.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение субботы может подняться до плюс 30 градусов, а уже второго августа - до плюс 32 градуса.
Девушка с собакой - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Ветеринар рассказала, как защитить питомца от перегрева в жару
12 июня, 04:50
 
МоскваРоссияГидрометцентрПогодаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала