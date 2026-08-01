В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Москвы в субботу и воскресенье ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.
- По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение субботы может подняться до плюс 30 градусов, а 2 августа — до плюс 32 градусов.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Оранжевый уровень погодной опасности введен на территории города Москвы из-за сильной жары в субботу и воскресенье, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
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"В субботу и воскресенье, в Москве ожидается сильная жара, оранжевый погодный уровень", - сказали синоптики.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение субботы может подняться до плюс 30 градусов, а уже второго августа - до плюс 32 градуса.