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Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 01.08.2026
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08:28 01.08.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве ожидается до 28 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на выходных ожидается температура до плюс 28 градусов.
  • В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье во второй половине дня может пройти кратковременный дождь.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 28 ожидается в Москве на выходных, в воскресенье может пойти дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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"Погоду на выходных в столице будет определять периферия антициклона. Абсолютно без осадков ожидается в субботу. Ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс 13 - плюс 15 градусов, днем в городе - плюс 24 - плюс 26 градусов.
"В воскресенье пройдет кратковременный дождь во второй половине дня", - добавила она.
Позднякова подчеркнула, что минимальная температура в столице в воскресенье прогнозируется плюс 13 - плюс 15 градусов, дневная - плюс 26 - плюс 28 градусов.
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