Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве на выходных ожидается температура до плюс 28 градусов.
- В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье во второй половине дня может пройти кратковременный дождь.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 28 ожидается в Москве на выходных, в воскресенье может пойти дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Погоду на выходных в столице будет определять периферия антициклона. Абсолютно без осадков ожидается в субботу. Ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс 13 - плюс 15 градусов, днем в городе - плюс 24 - плюс 26 градусов.
"В воскресенье пройдет кратковременный дождь во второй половине дня", - добавила она.
Позднякова подчеркнула, что минимальная температура в столице в воскресенье прогнозируется плюс 13 - плюс 15 градусов, дневная - плюс 26 - плюс 28 градусов.
Синоптик подвел климатические итоги московского июля
31 июля, 16:30