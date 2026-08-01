Упавший в Москве на пути в метро пьяный пассажир выплатит компенсацию

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд в Москве обязал пассажира, который пьяный упал на пути в метро, выплатить компенсацию метрополитену за срыв графика движения поездов, говорится в материалах, которыми располагает РИА Новости.

Согласно материалам, вечером 28 сентября 2025 года пассажир в состоянии алкогольного опьянения упал на главный путь станции метро "Сокол" Замоскворецкой линии, в результате движение на участке метро пришлось остановить на 12 минут. Отмена двух поездов и две внеплановые высадки пассажиров принесли метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую он получил бы при нормальной работе. Сумма иска не уточняется.