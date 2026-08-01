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Упавший в Москве на пути в метро пьяный пассажир выплатит компенсацию - РИА Новости, 01.08.2026
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05:40 01.08.2026 (обновлено: 06:11 01.08.2026)
Упавший в Москве на пути в метро пьяный пассажир выплатит компенсацию

Суд обязал пьяного пассажира, упавшего на пути в метро, выплатить компенсацию

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пьяный пассажир упал на пути на станции метро «Сокол» Замоскворецкой линии вечером 28 сентября 2025 года, из-за чего движение поездов было остановлено на 12 минут.
  • Суд в Москве обязал пассажира выплатить компенсацию метрополитену за срыв графика движения поездов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд в Москве обязал пассажира, который пьяный упал на пути в метро, выплатить компенсацию метрополитену за срыв графика движения поездов, говорится в материалах, которыми располагает РИА Новости.
Согласно материалам, вечером 28 сентября 2025 года пассажир в состоянии алкогольного опьянения упал на главный путь станции метро "Сокол" Замоскворецкой линии, в результате движение на участке метро пришлось остановить на 12 минут. Отмена двух поездов и две внеплановые высадки пассажиров принесли метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую он получил бы при нормальной работе. Сумма иска не уточняется.
"Исковые требования ГУП "Московский метрополитен" к... (ответчику) о взыскании убытков - удовлетворить", - говорится в материалах. Решение суда вступило в законную силу.
Пассажир в суд по гражданскому иску не явился.
Как следует из материалов, при рассмотрении в суде административного материала мужчина вину не признал и пояснил, что "плохо себя почувствовал и упал". Суд согласился, что пассажир оказался на путях не умышленно, переквалифицировал его дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности" и назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.
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