Овчинский: серию мероприятий о градостроительстве проведут в Музее Москвы

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Серию открытых лекций, дискуссий и презентаций по теме градостроительства проведут для взрослых участников в рамках выставки "70 лет созидания" в Музее Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Современный город создается не только на строительных площадках, но и в открытом диалоге с жителями. Нам важно, чтобы москвичи понимали, почему принимаются те или иные градостроительные решения, какие задачи стоят перед архитекторами и как разные проекты влияют на повседневную жизнь. Такие встречи помогают сделать сложные профессиональные темы понятными каждому и дают возможность напрямую пообщаться с теми, кто участвует в развитии столицы", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.

Просветительские мероприятия, рассчитанные на широкий круг посетителей и не требующие специальной подготовки, будут проходить с 1-го по 15 августа, уточнил чиновник. Так, по его словам, лекция "Архитектурные стили Москвы: век за веком" и дискуссия "Зумеры в городе. Москва как территория живых встреч" состоятся в субботу, 1 августа. На вторник, 4 августа, запланирован открытый диалог "Пойдем в парк рядом с домом! Исцеляющая среда Москвы".

В программе выступления известных архитекторов, урбанистов, исследователей городской среды, историков и представителей ведущих культурных институций, добавил Овчинский.

В формате открытого разговора эксперты поднимут темы промышленного наследия Москвы, проектирования современных жилых кварталов, в том числе по программе реновации, развития общественных пространств, роли парков в городской среде, архитектурного наследия столицы и влияния спортивной инфраструктуры на качество жизни горожан, перечислил руководитель департамента.