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Овчинский: серию мероприятий о градостроительстве проведут в Музее Москвы - РИА Новости, 01.08.2026
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13:10 01.08.2026
Овчинский: серию мероприятий о градостроительстве проведут в Музее Москвы

Овчинский: программу о градостроительстве организуют для взрослых в Музее Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Серию открытых лекций, дискуссий и презентаций по теме градостроительства проведут для взрослых участников в рамках выставки "70 лет созидания" в Музее Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Современный город создается не только на строительных площадках, но и в открытом диалоге с жителями. Нам важно, чтобы москвичи понимали, почему принимаются те или иные градостроительные решения, какие задачи стоят перед архитекторами и как разные проекты влияют на повседневную жизнь. Такие встречи помогают сделать сложные профессиональные темы понятными каждому и дают возможность напрямую пообщаться с теми, кто участвует в развитии столицы", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
Просветительские мероприятия, рассчитанные на широкий круг посетителей и не требующие специальной подготовки, будут проходить с 1-го по 15 августа, уточнил чиновник. Так, по его словам, лекция "Архитектурные стили Москвы: век за веком" и дискуссия "Зумеры в городе. Москва как территория живых встреч" состоятся в субботу, 1 августа. На вторник, 4 августа, запланирован открытый диалог "Пойдем в парк рядом с домом! Исцеляющая среда Москвы".
В программе выступления известных архитекторов, урбанистов, исследователей городской среды, историков и представителей ведущих культурных институций, добавил Овчинский.
В формате открытого разговора эксперты поднимут темы промышленного наследия Москвы, проектирования современных жилых кварталов, в том числе по программе реновации, развития общественных пространств, роли парков в городской среде, архитектурного наследия столицы и влияния спортивной инфраструктуры на качество жизни горожан, перечислил руководитель департамента.
Такие мероприятия помогают увидеть привычные городские пространства с новой стороны и лучше понять, как формируется облик Москвы, считает Овчинский.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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