В России с 2019 года построили 1700 школ

Краткий пересказ от РИА ИИ С 2019 года в России построили 1700 школ, сообщил Мишустин.

Также за это время в стране отремонтировали свыше 6500 учебных заведений.

КЫЗЫЛ, 1 авг — РИА Новости. В России с 2019 года построили 1700 школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства в пятницу прилетел в Туву в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. В субботу он посетил учебное заведение имени Д. Б. Ондара в Кызыле.

« "У нас 37 тысяч школ, за эти несколько лет было полностью построено 1700 новых. Это же замечательно. Это очень много", — сказал Мишустин.

Премьер также отметил, что с 2019 года в стране отремонтировали более 6500 учебных заведений.