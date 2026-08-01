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В России с 2019 года построили 1700 школ - РИА Новости, 01.08.2026
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10:46 01.08.2026 (обновлено: 11:24 01.08.2026)
В России с 2019 года построили 1700 школ

Мишустин: в РФ построили 1700 школ с 2019 года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин во время посещений средней общеобразовательной школы № 22 имени Б. Д. Ондара
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещений средней общеобразовательной школы № 22 имени Б. Д. Ондара - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещений средней общеобразовательной школы № 22 имени Б. Д. Ондара
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2019 года в России построили 1700 школ, сообщил Мишустин.
  • Также за это время в стране отремонтировали свыше 6500 учебных заведений.
КЫЗЫЛ, 1 авг — РИА Новости. В России с 2019 года построили 1700 школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства в пятницу прилетел в Туву в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. В субботу он посетил учебное заведение имени Д. Б. Ондара в Кызыле.
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"У нас 37 тысяч школ, за эти несколько лет было полностью построено 1700 новых. Это же замечательно. Это очень много", — сказал Мишустин.

Премьер также отметил, что с 2019 года в стране отремонтировали более 6500 учебных заведений.
Кроме того, во время посещения школы глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил Мишустину о готовности системы образования к новому учебному году. По его словам, 1 сентября учиться пойдут 17,8 миллиона детей, из них полтора миллиона — первоклассники.
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РоссияДальний ВостокКызылМихаил МишустинСергей КравцовОбществоОбразование
 
 
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