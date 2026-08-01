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Мишустин ознакомился с организацией медпомощи участникам СВО в Кызыле - РИА Новости, 01.08.2026
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10:00 01.08.2026 (обновлено: 10:03 01.08.2026)

Мишустин ознакомился с организацией медпомощи участникам СВО в Кызыле

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин во время поездки в Кызыл ознакомился с организацией медицинской помощи участникам СВО в Республиканском консультативно-диагностическом центре.
  • Главный врач медучреждения Айдын Серен-оол проинформировал премьера о специальных возможностях для участников СВО, которые предусмотрены на всех этапах оказания помощи.
  • Мишустин осмотрел кабинет реабилитолога и поинтересовался эффективностью использования реабилитационного оборудования участниками СВО.
КЫЗЫЛ, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Кызыл ознакомился с тем, как организована медицинская помощь участникам СВО в Республиканском консультативно-диагностическом центре.
Главный врач медучреждения Айдын Серен-оол сам работал в Мариуполе и Горловке. Он детально проинформировал премьера.
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Специальные возможности для участников СВО предусмотрены на всех этапах. Так, при входе для них есть отдельный регистратор. В кабинете психолога установлен аппарат для комплексного психофизиологического тестирования: за 2025 год на нем провели более 900 исследований, из них часть - с бойцами спецоперации.
Мишустин также осмотрел кабинет реабилитолога. Там ему представили аппарат, который стимулирует нейропластичность, улучшает когнитивные функции. Он применяется, например, после инсульта, черепно-мозговых травм.
Также в кабинете установлена стабилоплатформа - прибор для оценки равновесия, контроля позы, тренировки координации. В тот момент на нем занимался пациент из числа участников СВО. Мишустин поприветствовал его и поинтересовался работой аппарата: "Ребята, вернувшиеся с СВО, используют этот прибор? Ну как, помогает в реабилитации? Удобный прибор?"
Увидев, каких результатов удалось добиться, премьер похвалил: "Отлично".
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