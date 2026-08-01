Мишустин ознакомился с организацией медпомощи участникам СВО в Кызыле

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Михаил Мишустин во время поездки в Кызыл ознакомился с организацией медицинской помощи участникам СВО в Республиканском консультативно-диагностическом центре.

Главный врач медучреждения Айдын Серен-оол проинформировал премьера о специальных возможностях для участников СВО, которые предусмотрены на всех этапах оказания помощи.

Мишустин осмотрел кабинет реабилитолога и поинтересовался эффективностью использования реабилитационного оборудования участниками СВО.

КЫЗЫЛ, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Кызыл ознакомился с тем, как организована медицинская помощь участникам СВО в Республиканском консультативно-диагностическом центре.

Главный врач медучреждения Айдын Серен-оол сам работал в Мариуполе Горловке . Он детально проинформировал премьера.

Специальные возможности для участников СВО предусмотрены на всех этапах. Так, при входе для них есть отдельный регистратор. В кабинете психолога установлен аппарат для комплексного психофизиологического тестирования: за 2025 год на нем провели более 900 исследований, из них часть - с бойцами спецоперации.

Мишустин также осмотрел кабинет реабилитолога. Там ему представили аппарат, который стимулирует нейропластичность, улучшает когнитивные функции. Он применяется, например, после инсульта, черепно-мозговых травм.

Также в кабинете установлена стабилоплатформа - прибор для оценки равновесия, контроля позы, тренировки координации. В тот момент на нем занимался пациент из числа участников СВО. Мишустин поприветствовал его и поинтересовался работой аппарата: "Ребята, вернувшиеся с СВО, используют этот прибор? Ну как, помогает в реабилитации? Удобный прибор?"