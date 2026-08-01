Мишустин пообещал решить проблемы с транспортным коридором Урумчи—Кызыл

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал решить проблемы, возникшие при создании транспортного коридора Урумчи — Кызыл.
- Проект предполагает строительство автодороги из китайского Урумчи через территорию Монголии в Кызыл длиной 1500 километров для создания более выгодного торгового маршрута и превращения Тувы в логистический хаб.
- Реализация проекта сталкивается с проблемой незавершенной реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Хандагайты", завершение которой ожидается только в 2027 году.
КЫЗЫЛ, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал решить проблемы, возникшие при создании транспортного коридора Урумчи-Кызыл.
О проекте создания коридора Мишустину рассказали в ходе посещения им Кызыла: реализация предполагает, в частности, строительство автодороги из китайского Урумчи через территорию Монголии в Кызыл, длина маршрута составит 1500 километров. Реализация позволит создать более выгодный торговый маршрут по сравнению с существующими и превратить Туву в логистический хаб.
В настоящее время реализация проекта сталкивается с "узким местом" в виде незавершенной реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Хандагайты", его реконструкция не закончена и ожидается только в 2027 году.
"Позанимаемся... Я просто не знал, что есть проблемы. Нужно на правительстве рассмотреть", - сказал Мишустин, пообещав пригласить для участия в обсуждении вопроса подрядчиков работ.