Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

Мирошник рассказал об атаках БПЛА на гражданские автобусы за два месяца

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские БПЛА более 35 раз атаковали гражданские автобусы в июне и июле, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам Мирошника, удары по автобусам направлены на блокирование и усложнение передвижения гражданского населения.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские БПЛА за июнь и июль более 35 раз атаковали гражданские автобусы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

« "Всего в июне-июле текущего года более 35 раз украинские БПЛА атаковали гражданские пассажирские автобусы", - сказал Мирошник

Он подчеркнул, что ударами по автобусам киевский режим стремится блокировать и усложнять передвижение гражданского населения.