Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА более 35 раз атаковали гражданские автобусы в июне и июле, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
- По словам Мирошника, удары по автобусам направлены на блокирование и усложнение передвижения гражданского населения.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские БПЛА за июнь и июль более 35 раз атаковали гражданские автобусы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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"Всего в июне-июле текущего года более 35 раз украинские БПЛА атаковали гражданские пассажирские автобусы", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что ударами по автобусам киевский режим стремится блокировать и усложнять передвижение гражданского населения.
"Это выверенная, преднамеренная нацистская тактика, которая сегодня реализуется киевским режимом", - заключил дипломат.