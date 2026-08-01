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Мирошник рассказал об атаках БПЛА на гражданские автобусы за два месяца - РИА Новости, 01.08.2026
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10:53 01.08.2026 (обновлено: 11:03 01.08.2026)
Мирошник рассказал об атаках БПЛА на гражданские автобусы за два месяца

Мирошник: БПЛА более 35 раз за два месяца атаковали гражданские автобусы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА более 35 раз атаковали гражданские автобусы в июне и июле, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
  • По словам Мирошника, удары по автобусам направлены на блокирование и усложнение передвижения гражданского населения.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские БПЛА за июнь и июль более 35 раз атаковали гражданские автобусы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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"Всего в июне-июле текущего года более 35 раз украинские БПЛА атаковали гражданские пассажирские автобусы", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что ударами по автобусам киевский режим стремится блокировать и усложнять передвижение гражданского населения.
"Это выверенная, преднамеренная нацистская тактика, которая сегодня реализуется киевским режимом", - заключил дипломат.
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