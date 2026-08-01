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Мирошник назвал передаваемое Западом оружие наживой для киевского режима - РИА Новости, 01.08.2026
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08:32 01.08.2026 (обновлено: 08:34 01.08.2026)
Мирошник назвал передаваемое Западом оружие наживой для киевского режима

Мирошник: передаваемое Западом оружие является наживой для киевского режима

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что передаваемое Западом оружие для Украины является средством наживы для представителей киевского режима.
  • По его словам, Киев далеко не всегда использует передаваемое ему оружие по изначальному назначению.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Передаваемое Западом оружие для Украины является средством наживы для представителей киевского режима, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Киев далеко не всегда использует передаваемое им оружие по изначальному назначению, и оно является средством наживы для представителей украинского режима", - сказал Мирошник.
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