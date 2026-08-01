Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что передаваемое Западом оружие для Украины является средством наживы для представителей киевского режима.
- По его словам, Киев далеко не всегда использует передаваемое ему оружие по изначальному назначению.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Передаваемое Западом оружие для Украины является средством наживы для представителей киевского режима, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Киев далеко не всегда использует передаваемое им оружие по изначальному назначению, и оно является средством наживы для представителей украинского режима", - сказал Мирошник.