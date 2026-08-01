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В Марокко пресекли попытки мигрантов добраться до Мелильи, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2026
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15:49 01.08.2026
В Марокко пресекли попытки мигрантов добраться до Мелильи, пишут СМИ

Hespress: в Марокко пресекли новые попытки групп мигрантов добраться до Мелильи

© REUTERS / Jon NazcaГраница между Испанией и Марокко
Граница между Испанией и Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Граница между Испанией и Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марокканские силы безопасности пресекли новые попытки групп мигрантов добраться до испанской Мелильи.
  • В городе Бени-Ансар было усилено присутствие правоохранителей, что позволило предотвратить прибытие к переходу новых групп потенциальных нелегальных мигрантов.
  • Пограничный переход Бени-Ансар возобновил пропуск пешеходов и транспорта в штатном режиме.
БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Марокканские силы безопасности пресекли новые попытки групп мигрантов добраться до испанской Мелильи и установили контроль над территорией вокруг пограничного перехода, информирует марокканское новостное интернет-издание Hespress.
"Марокканские силы безопасности к первым часам утра субботы пресекли новые попытки мигрантов добраться до Мелильи после установления контроля над территорией вокруг ведущего в город пограничного перехода", - говорится в сообщении.
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По данным издания, с вечера пятницы в городе Бени-Ансар было усилено присутствие правоохранителей на улицах и основных дорогах, ведущих к границе. Это позволило предотвратить прибытие к переходу новых групп потенциальных нелегальных мигрантов.
Сотни молодых людей, согласно сообщению, большинство из которых несовершеннолетние, второй день подряд пытались добраться до пограничного перехода и ограждения вокруг Мелильи. Силовики оцепили территорию и не позволили собравшимся продвинуться к границе.
Отмечается, что пограничный переход Бени-Ансар, который ранее временно приостанавливал работу на фоне беспорядков, в субботу возобновил пропуск пешеходов и транспорта в штатном режиме.
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