В Марокко пресекли попытки мигрантов добраться до Мелильи, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Марокканские силы безопасности пресекли новые попытки групп мигрантов добраться до испанской Мелильи.

В городе Бени-Ансар было усилено присутствие правоохранителей, что позволило предотвратить прибытие к переходу новых групп потенциальных нелегальных мигрантов.

Пограничный переход Бени-Ансар возобновил пропуск пешеходов и транспорта в штатном режиме.

БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Марокканские силы безопасности пресекли новые попытки групп мигрантов добраться до испанской Мелильи и установили контроль над территорией вокруг пограничного перехода, информирует марокканское новостное интернет-издание Марокканские силы безопасности пресекли новые попытки групп мигрантов добраться до испанской Мелильи и установили контроль над территорией вокруг пограничного перехода, информирует марокканское новостное интернет-издание Hespress

"Марокканские силы безопасности к первым часам утра субботы пресекли новые попытки мигрантов добраться до Мелильи после установления контроля над территорией вокруг ведущего в город пограничного перехода", - говорится в сообщении.

По данным издания, с вечера пятницы в городе Бени-Ансар было усилено присутствие правоохранителей на улицах и основных дорогах, ведущих к границе. Это позволило предотвратить прибытие к переходу новых групп потенциальных нелегальных мигрантов.

Сотни молодых людей, согласно сообщению, большинство из которых несовершеннолетние, второй день подряд пытались добраться до пограничного перехода и ограждения вокруг Мелильи. Силовики оцепили территорию и не позволили собравшимся продвинуться к границе.