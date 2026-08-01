Состояние 20 богатейших россиян сократилось на пять миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совокупное состояние 20 богатейших предпринимателей из России за первые шесть месяцев 2026 года сократилось на 5,02 миллиарда долларов.
- Первое место в тройке лидеров занимает Алексей Мордашов, его состояние с начала года выросло на 1,79 миллиарда долларов.
- Состояние Владимира Потанина, главы "Норникеля", сократилось на 3,44 миллиарда долларов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Совокупное состояние 20 богатейших предпринимателей из России за первые шесть месяцев 2026 года сократилось на 5,02 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России.
Суммарно российские бизнесмены потеряли около 16,1 миллиарда долларов, приобрели - около 11,08 миллиарда. Таким образом, убыток составляет около 5,02 миллиарда.
Первое место в тройке лидеров занимает председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года выросло на 1,79 миллиарда долларов до 28,1 миллиарда. На втором месте - председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон (рост состояния на 1,48 миллиарда, до 25,2 миллиарда). Третье место занял глава "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние сократилось на 3,44 миллиарда долларов, до 23 миллиардов.
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2 января, 10:44