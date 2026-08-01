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Глава испанской оппозиции назвал прорыв мигрантов преднамеренной оккупацией - РИА Новости, 01.08.2026
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15:41 01.08.2026
Глава испанской оппозиции назвал прорыв мигрантов преднамеренной оккупацией

Фейхоо назвал массовый прорыв мигрантов в Сеуту преднамеренной оккупацией

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо назвал массовый прорыв мигрантов в Сеуту преднамеренной и беспрецедентной оккупацией испанской территории.
  • Он возложил ответственность за кризис на центральное правительство Испании и заявил о тройном провале правительства в миграционной политике, обеспечении безопасности и внешней политике.
СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо назвал массовый прорыв мигрантов в Сеуту преднамеренной и беспрецедентной оккупацией испанской территории.
Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты, передает корреспондент РИА Новости.
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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"То, что здесь произошло - не очередной инцидент, а преднамеренная и беспрецедентная оккупация испанской территории", - сказал Фейхоо.
По его словам, угроза массового проникновения мигрантов была известна заранее, поэтому произошедшее нельзя считать непредсказуемым событием. Политик возложил ответственность за кризис на центральное правительство Испании. Он заявил, что происходящее в Сеуте свидетельствует о тройном провале правительства: в миграционной политике, обеспечении безопасности и внешней политике.
Фейхоо также призвал выяснить, что произошло в сотрудничестве с Марокко, подчеркнув, что отношения двух стран должны основываться на взаимном уважении, прозрачности и добросовестности.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.
Испанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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В миреСеутаМароккоИспанияНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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