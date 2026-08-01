Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко

Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко

© REUTERS / Fabian Bimmer Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо назвал массовый прорыв мигрантов в Сеуту преднамеренной и беспрецедентной оккупацией испанской территории.

Он возложил ответственность за кризис на центральное правительство Испании и заявил о тройном провале правительства в миграционной политике, обеспечении безопасности и внешней политике.

СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо назвал массовый прорыв мигрантов в Сеуту преднамеренной и беспрецедентной оккупацией испанской территории.

Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты, передает корреспондент РИА Новости.

"То, что здесь произошло - не очередной инцидент, а преднамеренная и беспрецедентная оккупация испанской территории", - сказал Фейхоо.

По его словам, угроза массового проникновения мигрантов была известна заранее, поэтому произошедшее нельзя считать непредсказуемым событием. Политик возложил ответственность за кризис на центральное правительство Испании . Он заявил, что происходящее в Сеуте свидетельствует о тройном провале правительства: в миграционной политике, обеспечении безопасности и внешней политике.

Фейхоо также призвал выяснить, что произошло в сотрудничестве с Марокко, подчеркнув, что отношения двух стран должны основываться на взаимном уважении, прозрачности и добросовестности.