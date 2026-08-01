СМИ: власти Испании признали, что не ожидали наплыва мигрантов в Сеуте

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Источник в испанском правительстве признал, что массовый наплыв мигрантов в Сеуту из Марокко стал для властей неожиданностью.

"Очевидно, что у нас не было информации. Если она у тебя есть, то 50 тысяч человек не войдут так, как они это сделали, за 24 часа", - сообщил высокопоставленный член правительства изданию Pais.