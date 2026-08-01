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СМИ: власти Испании признали, что не ожидали наплыва мигрантов в Сеуте - РИА Новости, 01.08.2026
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14:57 01.08.2026
СМИ: власти Испании признали, что не ожидали наплыва мигрантов в Сеуте

Pais: массовый наплыв мигрантов в Сеуту стал для властей Испании неожиданностью

© REUTERS / Jon NazcaМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовый наплыв мигрантов в Сеуту из Марокко стал для испанского правительства неожиданностью.
  • Власти были сосредоточены на пожарах и проигнорировали тревожные сигналы о росте числа нелегальных мигрантов.
  • Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, более 48,3 тысячи из них уже вернулись в Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Источник в испанском правительстве признал, что массовый наплыв мигрантов в Сеуту из Марокко стал для властей неожиданностью.
"Очевидно, что у нас не было информации. Если она у тебя есть, то 50 тысяч человек не войдут так, как они это сделали, за 24 часа", - сообщил высокопоставленный член правительства изданию Pais.
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Он добавил, что все внимание властей в последнее время было сосредоточено на пожарах, охвативших Испанию. Правительство проигнорировало тревожные сигналы, такие как предупреждения главы автономного города Хуана Хесуса Виваса или доклады Гражданской гвардии, указывавшие на рост, поначалу незначительный, числа нелегальных мигрантов, переплывавших границу, пишет Pais.
«
"В этих аналитических материалах говорилось, что в период с 29 июня по 12 июля было зарегистрировано 500 таких попыток, а с 13 по 26 июля их число выросло до 1300", - пишет газета.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.
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