СМИ: мигранты пытались прорваться в центр временного размещения в Сеуте

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Несколько десятков мигрантов пытались силой попасть на территорию центра временного размещения иммигрантов испанского анклава Сеута, полиции пришлось пресечь их действия, передает агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты ввиду того, что все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно... Национальной полиции пришлось направиться к центру, чтобы стабилизировать ситуацию", - передает агентство.

В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.