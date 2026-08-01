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СМИ: мигранты пытались прорваться в центр временного размещения в Сеуте - РИА Новости, 01.08.2026
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11:12 01.08.2026 (обновлено: 11:13 01.08.2026)
СМИ: мигранты пытались прорваться в центр временного размещения в Сеуте

EFE: десятки мигрантов пытались проникнуть в центр временного размещения в Сеуте

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько десятков мигрантов пытались силой попасть на территорию центра временного размещения иммигрантов в Сеуте.
  • Мигранты разрушили часть ограждения у центра, и полиции пришлось вмешаться, чтобы стабилизировать ситуацию.
  • Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Несколько десятков мигрантов пытались силой попасть на территорию центра временного размещения иммигрантов испанского анклава Сеута, полиции пришлось пресечь их действия, передает агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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"Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты ввиду того, что все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно... Национальной полиции пришлось направиться к центру, чтобы стабилизировать ситуацию", - передает агентство.
Как отмечается, группа состояла в основном из марокканцев, выходцев из стран Африки южнее Сахары и алжирцев. Полиции пришлось вмешаться после того, как мигранты разрушили часть ограждения у центра. Правоохранители установили кордон безопасности у главных ворот центра, добавляет агентство.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
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