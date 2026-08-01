СМИ: более 50 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко из испанской Сеуты

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 53 тысяч мигрантов вернулись в Марокко из испанского анклава Сеута.

Массовое возвращение мигрантов в Марокко из Сеуты произошло в последние дни, особенно в четверг.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 50 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко из испанского анклава Сеута, пишет газета Более 50 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко из испанского анклава Сеута, пишет газета 20minutos со ссылкой на источники из местной полиции.

Как заявлял ранее телеканал RTVE, министерство внутренних дел Испании сообщило, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись из испанской Сеуты в Марокко.

"По оценкам сил безопасности, около 53 тысяч человек добровольно вернулись в Марокко из Сеуты после массового прибытия людей в последние дни, и особенно в четверг", - говорится в публикации издания.

По словам газеты, показатель вернувшихся мигрантов превысил 53 тысячи вечером в пятницу.

Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.