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СМИ: более 50 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко из испанской Сеуты - РИА Новости, 01.08.2026
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00:44 01.08.2026
СМИ: более 50 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко из испанской Сеуты

20minutos: более 50 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко из испанской Сеуты

© REUTERS / Jon NazcaМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 53 тысяч мигрантов вернулись в Марокко из испанского анклава Сеута.
  • Массовое возвращение мигрантов в Марокко из Сеуты произошло в последние дни, особенно в четверг.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 50 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко из испанского анклава Сеута, пишет газета 20minutos со ссылкой на источники из местной полиции.
Как заявлял ранее телеканал RTVE, министерство внутренних дел Испании сообщило, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись из испанской Сеуты в Марокко.
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"По оценкам сил безопасности, около 53 тысяч человек добровольно вернулись в Марокко из Сеуты после массового прибытия людей в последние дни, и особенно в четверг", - говорится в публикации издания.
По словам газеты, показатель вернувшихся мигрантов превысил 53 тысячи вечером в пятницу.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
В последние дни анклав столкнулся с массовым наплывом мигрантов. По данным испанских властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли границу и оказались в Сеуте.
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