Причину смерти преподавателя МГУ Кржевова установят после судмедэкспертизы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заведующий философским факультетом МГУ Алексей Козырев сообщил, что причина смерти доцента Владимира Кржевова будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
- Доцент Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля, а его тело было найдено в лесополосе.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Причину смерти заслуженного преподавателя МГУ имени М.В. Ломоносова, доцента философского факультета Владимира Кржевова установят после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев.
Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля. В пятницу в следственном комитете по региону сообщили, что тело преподавателя найдено в лесополосе.
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"Будет судмедэкспертиза, нашли тело в лесу, поэтому причина смерти должна быть установлена. Пока, естественно, никакой информации (о дате прощания - ред.) нет", - сказал Козырев.
Он добавил, что смерть Кржевова - это большая потеря.
"Он пришел на факультет в 1989 году, достаточно уже в зрелом возрасте защитил кандидатскую диссертацию, но сразу стал очень ярким членом нашего коллектива, преподавателем кафедры, участвовал в дискуссиях. Его очень ценили аспиранты, студенты. Выступал на больших международных конференциях, был человеком очень искренним, глубоким, отзывчивым", - подчеркнул Козырев.
Кржевову было 77 лет, он читал курсы по философии истории и философии права.