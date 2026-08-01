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Замминистра обороны рассказал о защите логистических маршрутов ВС России - РИА Новости, 01.08.2026
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09:21 01.08.2026 (обновлено: 12:42 01.08.2026)
Замминистра обороны рассказал о защите логистических маршрутов ВС России

Санчик: логистические маршруты ВС РФ оборудованы 1800 км антидроновых коридоров

© Фото : Минобороны РФЗаместитель Министра обороны Александр Санчик на собрании, посвященном 326-летию Дня Тыла, в штабе МТО ВС РФ
Заместитель Министра обороны Александр Санчик на собрании, посвященном 326-летию Дня Тыла, в штабе МТО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Минобороны РФ
Заместитель Министра обороны Александр Санчик на собрании, посвященном 326-летию Дня Тыла, в штабе МТО ВС РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основные логистические маршруты Вооруженных сил России оборудованы более чем 1800 километрами антидроновых коридоров.
  • Свыше 800 километров антидроновых коридоров было построено в текущем году.
  • В текущем году для поддержания боеспособности войск поставлено 2,5 миллиона тонн материальных средств.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Основные логистические маршруты Вооруженных сил России оборудованы более 1800 километрами антидроновых коридоров, свыше 800 из которых - в текущем году, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик.
В штабе материально-технического обеспечения ВС РФ состоялось собрание, посвященное 326-летию Дня тыла российской армии.
«

"В целях обеспечения безопасности движения на основных логистических маршрутах оборудовано более 1800 километров антидроновых коридоров, в том числе свыше 800 километров - в этом году", - сказал на собрании Санчик, его слова приводит ведомство.

Он также отметил, что ассортимент продовольствия в индивидуальном рационе питания бойцов российской армии был увеличен, а работа по совершенствованию боевой экипировки продолжается с учетом опыта боевых действий.
"В текущем году для поддержания боеспособности войск поставлено 2,5 миллиона тонн материальных средств", - заключил Санчик.
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