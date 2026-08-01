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В России начали маркировать мясную продукцию - РИА Новости, 01.08.2026
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00:08 01.08.2026
В России начали маркировать мясную продукцию

РИА Новости: с 1 августа маркировка мясной продукции стала обязательной

© iStock.com / CouperfieldПриготовление фарша
Приготовление фарша - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© iStock.com / Couperfield
Приготовление фарша. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа 2026 года в России становится обязательной маркировка готовых мясных продуктов из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке, за исключением колбасных изделий.
  • Обязательная маркировка колбасных изделий стартует 1 октября 2026 года, одновременно требования по маркировке станут обязательными и для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Маркировка мясной продукции, за исключением колбасы, с 1 августа стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"Маркировка с 1 августа 2026 года становится обязательной для производителей и импортеров мясных изделий. На первом этапе она охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы, за исключением колбасных изделий, в потребительской упаковке", - сообщили в ЦРПТ.
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При этом для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября 2026 года. Одновременно требования по маркировке станут обязательными и для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
Как отметили в пресс-службе, с момента начала регистрации 1 марта нынешнего года к системе "Честный знак" подключились более 1400 производителей мясной продукции и свыше 300 компаний-импортеров.
В ЦРПТ со ссылкой на данные Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ добавили, что доля нелегального оборота на рынке мяса в настоящее время оценивается в 20%. Из-за деятельности "нелегалов" легальные производители и импортеры недополучают около 75 миллиардов рублей прибыли ежегодно, а государственный бюджет теряет порядка 30 миллиардов рублей налоговых поступлений, добавили там.
В начале года ЦРПТ запустил программу поддержки производителей и импортеров мясной продукции и бакалеи, которые начинают маркировать мясные изделия с 1 августа 2026 года, а также колбасные изделия с 1 октября. Предприниматели из реестра МСП смогут получить компенсацию до 50% затрат на приобретение оборудования для маркировки.
Дополнительно к программе в 42 регионах РФ действуют центры поддержки маркировки, где малый и средний бизнес могут получить бесплатную помощь на всех этапах работы.
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