Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Любицкое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Любицкое в Запорожской области
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.
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