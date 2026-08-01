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Россия занимает третье место в мире по производству лосося - РИА Новости, 01.08.2026
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06:02 01.08.2026
Россия занимает третье место в мире по производству лосося

РИА Новости: Россия занимает третье место в мире по производству лосося

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродажа красной рыбы в московском супермаркете
Продажа красной рыбы в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Продажа красной рыбы в московском супермаркете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия занимает третье место в мире по производству лосося с результатом в 400,7 тысячи тонн.
  • Лидеры по производству лосося в 2024 году — Норвегия (1,65 миллиона тонн) и Чили (998,4 тысячи тонн).
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по производству лосося, уступая по этому показателю лишь Норвегии и Чили, следует из последних доступных данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.
Первое место в отчетном 2024 году с большим отрывом заняла Норвегия - там производство этого вида рыб составило 1,65 миллиона тонн.
На второй строчке расположилась Чили с показателем в 998,4 тысячи тонн. В тройку лидеров вместе с ними вошла Россия с результатом в 400,7 тысячи тонн.
Производство в 2024 году превысило 100 тысяч тонн еще в шести странах и в автономной области Дании - на Фарерских островах. В пятерку наиболее заметных игроков на этом рынке также вошли Иран (265 тысяч тонн) и Турция (231,7 тысячи тонн).
Организация публикует актуальные данные с существенным временным лагом.
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