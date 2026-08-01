МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по производству лосося, уступая по этому показателю лишь Норвегии и Чили, следует из последних доступных данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.

Производство в 2024 году превысило 100 тысяч тонн еще в шести странах и в автономной области Дании - на Фарерских островах. В пятерку наиболее заметных игроков на этом рынке также вошли Иран (265 тысяч тонн) и Турция (231,7 тысячи тонн).