Лихачев назвал атаку ВСУ на теплоход Fesco морским разбоем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дронов ВСУ в Черном море затонул теплоход «Янина» компании Fesco.
- Все 17 членов экипажа теплохода «Янина» спасены и чувствуют себя удовлетворительно.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал пиратством и морским разбоем атаку дронов ВСУ, после которой в Черном море затонул теплоход "Янина" компании "Росатома" Fesco.
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"Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
По сообщению "Росатома", в ночь на субботу в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. По словам Лихачева, в районе 22.00 мск два морских дрона ВСУ атаковали теплоход. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно. "Янина" был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах, подчеркнул Лихачев.
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