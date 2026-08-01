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Лихачев назвал атаку ВСУ на теплоход Fesco морским разбоем - РИА Новости, 01.08.2026
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12:37 01.08.2026
Лихачев назвал атаку ВСУ на теплоход Fesco морским разбоем

Лихачев назвал атаку дронов ВСУ на теплоход Fesco в Черном море разбоем

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дронов ВСУ в Черном море затонул теплоход «Янина» компании Fesco.
  • Все 17 членов экипажа теплохода «Янина» спасены и чувствуют себя удовлетворительно.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал пиратством и морским разбоем атаку дронов ВСУ, после которой в Черном море затонул теплоход "Янина" компании "Росатома" Fesco.
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"Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
По сообщению "Росатома", в ночь на субботу в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. По словам Лихачева, в районе 22.00 мск два морских дрона ВСУ атаковали теплоход. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно. "Янина" был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах, подчеркнул Лихачев.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныFESCOПроисшествия
 
 
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