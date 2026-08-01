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Блогер Лерчек намерена обжаловать приговор, сообщил адвокат - РИА Новости, 01.08.2026
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13:49 01.08.2026 (обновлено: 13:56 01.08.2026)
Блогер Лерчек намерена обжаловать приговор, сообщил адвокат

Адвокат Третьяков: Лерчек намерена обжаловать приговор

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Валерия Чекалина намерена обжаловать приговор.
  • Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно, а также оштрафовал более чем на 763,5 миллиона рублей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), предварительно, намерена обжаловать приговор, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
«
"У нее вчера было такое намерение, да, но у нас еще есть время на это решение, мы также ждем изготовления полного текста приговора. Есть вопросы, например, по поводу расчета суммы штрафа, нужно понять, что было взято за основу, правильно ли был применен закон", - рассказал собеседник агентства.
В пятницу Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, Лерчек на три года запретили администрирование сайтов.
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