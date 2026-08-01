Блогер Лерчек намерена обжаловать приговор, сообщил адвокат

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"У нее вчера было такое намерение, да, но у нас еще есть время на это решение, мы также ждем изготовления полного текста приговора. Есть вопросы, например, по поводу расчета суммы штрафа, нужно понять, что было взято за основу, правильно ли был применен закон", - рассказал собеседник агентства.