Блогер Лерчек намерена обжаловать приговор, сообщил адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Валерия Чекалина намерена обжаловать приговор.
- Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно, а также оштрафовал более чем на 763,5 миллиона рублей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), предварительно, намерена обжаловать приговор, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
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"У нее вчера было такое намерение, да, но у нас еще есть время на это решение, мы также ждем изготовления полного текста приговора. Есть вопросы, например, по поводу расчета суммы штрафа, нужно понять, что было взято за основу, правильно ли был применен закон", - рассказал собеседник агентства.