Блогеру Лерчек не смогут заменить штраф на реальный срок, рассказал адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерия Чекалина приговорена к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
- Ей также назначен штраф более чем на 763,5 миллиона рублей и запрещено администрирование сайтов на три года.
- Адвокат заявил, что в случае неуплаты штрафа его взыскание будет производиться судебными приставами как обычный долг, без замены условного срока на реальный.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) не смогут заменить назначенный штраф на реальный срок, в случае его неуплаты он будет взыскан приставами в рамках исполнительного производства как обычный долг, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
В пятницу Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, Лерчек на три года запретили администрирование сайтов. Юрист Дмитрий Аргановский ранее сказал РИА Новости, что если Лерчек не погасит штраф, ей могут заменить условный срок на реальный, однако такие случаи редки.
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"О замене штрафа Валерии на реальное лишение свободы речь не идет, поскольку штраф назначен как дополнительное наказание, а не основное. В соответствии со статьей 32 УИК РФ в такой ситуации судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, то есть, как обычный долг", - рассказал адвокат.