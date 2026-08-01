Блогеру Лерчек не смогут заменить штраф на реальный срок, рассказал адвокат

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) не смогут заменить назначенный штраф на реальный срок, в случае его неуплаты он будет взыскан приставами в рамках исполнительного производства как обычный долг, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

В пятницу Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, Лерчек на три года запретили администрирование сайтов. Юрист Дмитрий Аргановский ранее сказал РИА Новости, что если Лерчек не погасит штраф, ей могут заменить условный срок на реальный, однако такие случаи редки.