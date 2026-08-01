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Врач рассказал, можно ли вылечить грипп, бронхит и ОРВИ только таблетками - РИА Новости, 01.08.2026
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17:16 01.08.2026
Врач рассказал, можно ли вылечить грипп, бронхит и ОРВИ только таблетками

Врач Калюжин: медикаменты при гриппе, бронхите и ОРВИ облегчают течение болезни

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медикаменты при гриппе, бронхите и ОРВИ помогают ослабить течение болезни, но не вылечить ее, так как главную работу по уничтожению вируса выполняет собственная иммунная система.
  • Один из действенных способов не допустить тяжелого течения болезни — вакцинация, которая помогает организму заранее познакомиться с "образцом" вируса и научиться с ним бороться.
  • При лечении инфекции важно не только принимать лекарства, но и пить много жидкости, соблюдать постельный или полупостельный режим и придерживаться легкого питания.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Медикаменты при гриппе, бронхите и ОРВИ помогают ослабить течение болезни, но не вылечиться, заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач Александр Калюжин.
"Таблетки не становятся волшебной палочкой, они лишь помогают справляться с проявлениями болезни, например, снижают температуру или облегчают кашель, но главную работу по уничтожению вируса выполняет собственная иммунная система", - сказал Калюжин "Газете.Ru".
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Врач отметил, что один из действенных способов не допустить тяжелого течения болезни - вакцинации, в частности от гриппа. По словам эксперта, в результате прививки организм знакомится с "образцом" вируса и заранее учится с ним бороться. Когда настоящий вирус попадет в тело, иммунная реакция будет быстрой и сильной, что уменьшает вероятность заболеть или получить осложнения, подчеркнул Калюжин.
Эксперт добавил, что при лечении инфекции только лекарств недостаточно. Он рекомендует пить много жидкости: от полутора до двух с половиной литров воды в день. Врач напомнил, что вода помогает выводить продукты жизнедеятельности вирусов и бактерий, а также поддерживает влажность слизистых, которые выступают первым барьером на пути инфекции.
Кроме того, во время болезни лучше есть легкую пищу, так как организму нужна энергия не для переваривание тяжелых блюд, а для работы иммунной системы, рассказал Калюжин. По его словам, во время заболевания важно соблюдать постельный или полупостельный режим, так как физическая активность тратит ресурсы, которые необходимы для борьбы с инфекцией.
"Путь к здоровому состоянию складывается из двух основных направлений. Первое - профилактика: например, вакцинация помогает подготовить иммунитет и встретить возможную угрозу во всеоружии. Второе - грамотная поддержка организма во время болезни, то есть не полагаться только на таблетки, а сочетать медикаментозное лечение с достаточным питьем, полезным рационом и полноценным отдыхом", - отметил врач.
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