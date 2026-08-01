Врач рассказал, можно ли вылечить грипп, бронхит и ОРВИ только таблетками

Краткий пересказ от РИА ИИ Медикаменты при гриппе, бронхите и ОРВИ помогают ослабить течение болезни, но не вылечить ее, так как главную работу по уничтожению вируса выполняет собственная иммунная система.

Один из действенных способов не допустить тяжелого течения болезни — вакцинация, которая помогает организму заранее познакомиться с "образцом" вируса и научиться с ним бороться.

При лечении инфекции важно не только принимать лекарства, но и пить много жидкости, соблюдать постельный или полупостельный режим и придерживаться легкого питания.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Медикаменты при гриппе, бронхите и ОРВИ помогают ослабить течение болезни, но не вылечиться, заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач Александр Калюжин.

"Таблетки не становятся волшебной палочкой, они лишь помогают справляться с проявлениями болезни, например, снижают температуру или облегчают кашель, но главную работу по уничтожению вируса выполняет собственная иммунная система", - сказал Калюжин " Газете.Ru ".

Врач отметил, что один из действенных способов не допустить тяжелого течения болезни - вакцинации, в частности от гриппа. По словам эксперта, в результате прививки организм знакомится с "образцом" вируса и заранее учится с ним бороться. Когда настоящий вирус попадет в тело, иммунная реакция будет быстрой и сильной, что уменьшает вероятность заболеть или получить осложнения, подчеркнул Калюжин.

Эксперт добавил, что при лечении инфекции только лекарств недостаточно. Он рекомендует пить много жидкости: от полутора до двух с половиной литров воды в день. Врач напомнил, что вода помогает выводить продукты жизнедеятельности вирусов и бактерий, а также поддерживает влажность слизистых, которые выступают первым барьером на пути инфекции.

Кроме того, во время болезни лучше есть легкую пищу, так как организму нужна энергия не для переваривание тяжелых блюд, а для работы иммунной системы, рассказал Калюжин. По его словам, во время заболевания важно соблюдать постельный или полупостельный режим, так как физическая активность тратит ресурсы, которые необходимы для борьбы с инфекцией.