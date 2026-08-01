Врач рассказал, можно ли вылечить грипп, бронхит и ОРВИ только таблетками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медикаменты при гриппе, бронхите и ОРВИ помогают ослабить течение болезни, но не вылечить ее, так как главную работу по уничтожению вируса выполняет собственная иммунная система.
- Один из действенных способов не допустить тяжелого течения болезни — вакцинация, которая помогает организму заранее познакомиться с "образцом" вируса и научиться с ним бороться.
- При лечении инфекции важно не только принимать лекарства, но и пить много жидкости, соблюдать постельный или полупостельный режим и придерживаться легкого питания.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Медикаменты при гриппе, бронхите и ОРВИ помогают ослабить течение болезни, но не вылечиться, заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач Александр Калюжин.
"Таблетки не становятся волшебной палочкой, они лишь помогают справляться с проявлениями болезни, например, снижают температуру или облегчают кашель, но главную работу по уничтожению вируса выполняет собственная иммунная система", - сказал Калюжин "Газете.Ru".
Врач назвал лучшую профилактику гриппа
13 октября 2025, 03:08
Врач отметил, что один из действенных способов не допустить тяжелого течения болезни - вакцинации, в частности от гриппа. По словам эксперта, в результате прививки организм знакомится с "образцом" вируса и заранее учится с ним бороться. Когда настоящий вирус попадет в тело, иммунная реакция будет быстрой и сильной, что уменьшает вероятность заболеть или получить осложнения, подчеркнул Калюжин.
Эксперт добавил, что при лечении инфекции только лекарств недостаточно. Он рекомендует пить много жидкости: от полутора до двух с половиной литров воды в день. Врач напомнил, что вода помогает выводить продукты жизнедеятельности вирусов и бактерий, а также поддерживает влажность слизистых, которые выступают первым барьером на пути инфекции.
Кроме того, во время болезни лучше есть легкую пищу, так как организму нужна энергия не для переваривание тяжелых блюд, а для работы иммунной системы, рассказал Калюжин. По его словам, во время заболевания важно соблюдать постельный или полупостельный режим, так как физическая активность тратит ресурсы, которые необходимы для борьбы с инфекцией.
"Путь к здоровому состоянию складывается из двух основных направлений. Первое - профилактика: например, вакцинация помогает подготовить иммунитет и встретить возможную угрозу во всеоружии. Второе - грамотная поддержка организма во время болезни, то есть не полагаться только на таблетки, а сочетать медикаментозное лечение с достаточным питьем, полезным рационом и полноценным отдыхом", - отметил врач.
Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа
29 октября 2025, 16:09