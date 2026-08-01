В Курском приграничье двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В курском приграничье двое мужчин ранены в результате атак беспилотников ВСУ.
- Один из пострадавших — 62-летний мужчина из села Вишнево Беловского района, второй — мужчина 1958 года рождения из Рыльска.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двое мужчин ранены в курском приграничье в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Губернатор уточнил, что в селе Вишнево Беловского района в результате атаки БПЛА пострадал 62-летний мужчина, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и открытая рана головы.
Кроме того, по данным главы региона, от удара БПЛА в Рыльске ранен мужчина 1958 года рождения. У него ранение левой голени и акубаротравма.
"Обоим мужчинам на местах оказана медицинская помощь. Врачи будут наблюдать амбулаторно, если понадобится, эвакуируем в Курск", - добавил Хинштейн.
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