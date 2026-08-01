Хуситы вынудили восемь саудовских танкеров изменить курс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что восемь саудовских танкеров были вынуждены изменить курс из-за угрозы от их вооруженных сил.
- Хуситы пообещали принять все усилия, чтобы Саудовская Аравия сняла многолетнюю блокаду вокруг северного Йемена.
ДОХА, 1 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что восемь саудовских танкеров были вынуждены изменить курс из-за угрозы от вооруженных сил хуситов.
"Восемь саудовских нефтяных танкеров были вынуждены изменить курс и направиться в обход через мыс Доброй Надежды на фоне действия принципа "блокада в ответ на блокаду", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Они пообещали принять все усилия, чтобы Саудовская Аравия сняла многолетнюю блокаду вокруг северного Йемена.
Ранее "Ансар Алла" объявило, что вводит морскую блокаду в отношении судов Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом после ударов по аэропорту Саны в момент приземления иранского самолета. После введения запрета на проход саудовских судов хуситы несколько раз атаковали танкеры королевства в Красном море.