Хуситы вынудили восемь саудовских танкеров изменить курс

Краткий пересказ от РИА ИИ Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что восемь саудовских танкеров были вынуждены изменить курс из-за угрозы от их вооруженных сил.

Хуситы пообещали принять все усилия, чтобы Саудовская Аравия сняла многолетнюю блокаду вокруг северного Йемена.

ДОХА, 1 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что восемь саудовских танкеров были вынуждены изменить курс из-за угрозы от вооруженных сил хуситов.

"Восемь саудовских нефтяных танкеров были вынуждены изменить курс и направиться в обход через мыс Доброй Надежды на фоне действия принципа "блокада в ответ на блокаду", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.

Они пообещали принять все усилия, чтобы Саудовская Аравия сняла многолетнюю блокаду вокруг северного Йемена