Константинов прокомментировал слова Зеленского о Крыме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Киева пока нет конкретных планов по возвращению Крыма, при этом назвав полуостров украинской территорией.
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя и подчеркнул, что Крым — это исконно русская земля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Владимира Зеленского о Крыме как украинской территории мышлением негодяя.
Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Киева пока, к сожалению, нет конкретных планов по возвращению Крыма, так как самое главное не потерять людей, имея в виду украинских военных. При этом он назвал полуостров украинской территорией.
“Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны. Крым - это исконно русская земля. Если бы он учил историю, то стеснялся даже бы этот вопрос поднимать”, - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, заявления Зеленского надо оценивать исходя из того, что он все воспринимает через призму войны.
"Мир ему не нужен", - подчеркнул Константинов.