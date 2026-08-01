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Константинов прокомментировал слова Зеленского о Крыме - РИА Новости, 01.08.2026
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14:44 01.08.2026
Константинов прокомментировал слова Зеленского о Крыме

Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Киева пока нет конкретных планов по возвращению Крыма, при этом назвав полуостров украинской территорией.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя и подчеркнул, что Крым — это исконно русская земля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Владимира Зеленского о Крыме как украинской территории мышлением негодяя.
Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Киева пока, к сожалению, нет конкретных планов по возвращению Крыма, так как самое главное не потерять людей, имея в виду украинских военных. При этом он назвал полуостров украинской территорией.
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Вчера, 10:34
“Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны. Крым - это исконно русская земля. Если бы он учил историю, то стеснялся даже бы этот вопрос поднимать”, - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, заявления Зеленского надо оценивать исходя из того, что он все воспринимает через призму войны.
"Мир ему не нужен", - подчеркнул Константинов.
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Владимир ЗеленскийВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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