В Госдуме назвали заявления Зеленского о Крыме бессильной злобой

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бессильной злобой заявление Владимира Зеленского об отсутствии пока планов по возвращению Крыма под контроль Украины.

Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Киева пока, к сожалению, нет конкретных планов по возвращению Крыма, так как самое главное не потерять людей, имея в виду украинских военных. При этом он назвал полуостров украинской территорией.