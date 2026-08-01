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В Госдуме назвали заявления Зеленского о Крыме бессильной злобой - РИА Новости, 01.08.2026
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В Госдуме назвали заявления Зеленского о Крыме бессильной злобой

Депутат Шеремет назвал слова Зеленского о возвращении Крыма бессильной злобой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что у Киева пока нет конкретных планов по возвращению Крыма.
  • Михаил Шеремет назвал заявление Зеленского бессильной злобой.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бессильной злобой заявление Владимира Зеленского об отсутствии пока планов по возвращению Крыма под контроль Украины.
Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Киева пока, к сожалению, нет конкретных планов по возвращению Крыма, так как самое главное не потерять людей, имея в виду украинских военных. При этом он назвал полуостров украинской территорией.
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"Заявления украинских коррупционеров и террористов, представляющих киевский режим, так рьяно брызжущих слюной в бессильной злобе, стирающих зубы и мечтающих десятилетиями сломить и уничтожить крымчан, - нам абсолютно не интересны", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, подобные заявления в очередной раз являются доказательством того, что крымчане сделали правильный выбор на референдуме в 2014 году, вернувшись на свою историческую родину в Россию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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