Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-онколог Суна Исакова рекомендовала наносить солнцезащитный крем за 30 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые два часа, в том числе в облачную погоду.

Ключевая задача в лечении рака кожи — своевременная диагностика, поэтому важно не откладывать визит к дерматологу или онкологу при обнаружении подозрительных изменений на коже.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Солнцезащитный крем желательно наносить за 30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, не пренебрегая средствами защиты даже в облачную погоду для профилактики рака кожи, сообщила РИА Новости врач-онколог медицинской компании "СберЗдоровье" Суна Исакова.

"Чтобы снизить риск возникновения рака, необходимо наносить на кожу солнцезащитный крем - лучше, если он будет широкого спектра действия, то есть защищающий одновременно от UVA- и UVB-излучения, с SPF 30 и выше. Наносить его нужно на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа - в том числе в облачную погоду, поскольку облака не блокируют ультрафиолет", - рекомендует специалист.

В часы наибольшей солнечной активности - с 10.00 до 16.00 - лучше оставаться в тени, советует она.

Рак кожи является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний в мире. "В России , согласно научным данным, рак кожи в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями занимает первое место, на него приходится порядка 13,5% всех впервые выявленных опухолей в год", - отмечают аналитики "СберЗдоровья".

При этом рак кожи - это не один диагноз, а собирательное понятие для нескольких видов опухолей с разной "природой". Подавляющее большинство случаев - это базальноклеточный и плоскоклеточный рак: они растут медленно, редко метастазируют и хорошо лечатся, поскольку развиваются из кератиноцитов - клеток верхнего слоя кожи.

В лечении любой опухоли одна из ключевых задач - своевременная диагностика, и в случае рака кожи у пациента есть преимущество: часть изменений можно заметить самостоятельно, без специального оборудования и анализов - регулярно осматривая кожу и обращая внимание на изменения родинок, новые образования или незаживающие ранки, отметила Исакова.