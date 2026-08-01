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Онколог рассказала, когда следует наносить солнцезащитный крем - РИА Новости, 01.08.2026
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08:30 01.08.2026
Онколог рассказала, когда следует наносить солнцезащитный крем

РИА Новости: солнцезащитный крем следует наносить за 30 минут до выхода на улицу

© Fotolia / verona_studioДевушка наносит солнцезащитный крем
Девушка наносит солнцезащитный крем - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Fotolia / verona_studio
Девушка наносит солнцезащитный крем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-онколог Суна Исакова рекомендовала наносить солнцезащитный крем за 30 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые два часа, в том числе в облачную погоду.
  • Ключевая задача в лечении рака кожи — своевременная диагностика, поэтому важно не откладывать визит к дерматологу или онкологу при обнаружении подозрительных изменений на коже.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Солнцезащитный крем желательно наносить за 30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, не пренебрегая средствами защиты даже в облачную погоду для профилактики рака кожи, сообщила РИА Новости врач-онколог медицинской компании "СберЗдоровье" Суна Исакова.
"Чтобы снизить риск возникновения рака, необходимо наносить на кожу солнцезащитный крем - лучше, если он будет широкого спектра действия, то есть защищающий одновременно от UVA- и UVB-излучения, с SPF 30 и выше. Наносить его нужно на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа - в том числе в облачную погоду, поскольку облака не блокируют ультрафиолет", - рекомендует специалист.
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В часы наибольшей солнечной активности - с 10.00 до 16.00 - лучше оставаться в тени, советует она.
Рак кожи является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний в мире. "В России, согласно научным данным, рак кожи в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями занимает первое место, на него приходится порядка 13,5% всех впервые выявленных опухолей в год", - отмечают аналитики "СберЗдоровья".
При этом рак кожи - это не один диагноз, а собирательное понятие для нескольких видов опухолей с разной "природой". Подавляющее большинство случаев - это базальноклеточный и плоскоклеточный рак: они растут медленно, редко метастазируют и хорошо лечатся, поскольку развиваются из кератиноцитов - клеток верхнего слоя кожи.
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В лечении любой опухоли одна из ключевых задач - своевременная диагностика, и в случае рака кожи у пациента есть преимущество: часть изменений можно заметить самостоятельно, без специального оборудования и анализов - регулярно осматривая кожу и обращая внимание на изменения родинок, новые образования или незаживающие ранки, отметила Исакова.
"Дальнейшее лечение напрямую зависит от того, до какой стадии болезнь успела развиться: на начальном этапе выше шансы на полную ремиссию. Поэтому не стоит откладывать визит к дерматологу или онкологу, если что-то на коже показалось подозрительным", - подчеркнула она.
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