Названы условия, при которых выгодно рефинансирование кредита

Краткий пересказ от РИА ИИ Снижение ключевой ставки ЦБ подтолкнуло заемщиков к рефинансированию кредитов.

Рефинансирование эффективно при безупречной кредитной истории и отсутствии просрочек, а также в первой трети срока кредита.

При разнице ставок менее 2 процентных пунктов, при выплате большей части срока или увеличении общего периода выплат рефинансирование может быть невыгодным.

МОСКВА, 1 авг — РИА НОВОСТИ. Снижение ключевой ставки ЦБ подтолкнуло заемщиков к рефинансированию кредитов. Однако, как рассказала агентству " Снижение ключевой ставки ЦБ подтолкнуло заемщиков к рефинансированию кредитов. Однако, как рассказала агентству " Прайм " кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова, этот финансовый инструмент эффективен далеко не для всех и требует расчета.

По ее словам, главное условие для одобрения новой ссуды — безупречная кредитная история и отсутствие просрочек. Решающую роль играет не столько новая ставка, сколько срок, оставшийся до погашения займа. Из-за того, что основная часть процентов выплачивается в первой половине срока, перекредитование на последних годах становится бессмысленным.

"Чем ближе к финишу, тем меньше смысла затевать перекредитование. Оптимальное время — первая треть срока кредита", — подчеркивает эксперт.

Белянчикова приводит наглядный расчет. При остатке долга в 1 миллион рублей и исходной ставке 22% годовых рефинансирование через 4 года после выдачи кредита (на 5-летнем сроке) принесет экономию всего около 10 тысяч рублей, которая будет "съедена" сопутствующими издержками. Тогда как аналогичная процедура через год позволит сэкономить уже порядка 126 тысяч рублей.