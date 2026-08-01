Рейтинг@Mail.ru
Названы условия, при которых выгодно рефинансирование кредита - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 01.08.2026
Названы условия, при которых выгодно рефинансирование кредита

Белянчикова: кредит выгодно рефинансировать в первую треть срока

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Отделение банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снижение ключевой ставки ЦБ подтолкнуло заемщиков к рефинансированию кредитов.
  • Рефинансирование эффективно при безупречной кредитной истории и отсутствии просрочек, а также в первой трети срока кредита.
  • При разнице ставок менее 2 процентных пунктов, при выплате большей части срока или увеличении общего периода выплат рефинансирование может быть невыгодным.
МОСКВА, 1 авг — РИА НОВОСТИ. Снижение ключевой ставки ЦБ подтолкнуло заемщиков к рефинансированию кредитов. Однако, как рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова, этот финансовый инструмент эффективен далеко не для всех и требует расчета.
По ее словам, главное условие для одобрения новой ссуды — безупречная кредитная история и отсутствие просрочек. Решающую роль играет не столько новая ставка, сколько срок, оставшийся до погашения займа. Из-за того, что основная часть процентов выплачивается в первой половине срока, перекредитование на последних годах становится бессмысленным.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В Госдуме рассказали о льготном образовательном кредите для абитуриентов
29 июля, 19:56
"Чем ближе к финишу, тем меньше смысла затевать перекредитование. Оптимальное время — первая треть срока кредита", — подчеркивает эксперт.
Белянчикова приводит наглядный расчет. При остатке долга в 1 миллион рублей и исходной ставке 22% годовых рефинансирование через 4 года после выдачи кредита (на 5-летнем сроке) принесет экономию всего около 10 тысяч рублей, которая будет "съедена" сопутствующими издержками. Тогда как аналогичная процедура через год позволит сэкономить уже порядка 126 тысяч рублей.
Также финансист советует отказаться от идеи рефинансирования, если разница в ставках составляет менее 2 процентных пунктов, большая часть срока уже позади или новый договор увеличивает общий период выплат. В таких случаях снижение ежемесячного платежа оборачивается ростом итоговой переплаты по телу кредита.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Аналитик рассказала, как быстро закрыть кредит
8 июля, 01:36
 
МоскваЭкономикаТатьяна БелянчиковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала