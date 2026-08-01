Названы условия, при которых выгодно рефинансирование кредита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Снижение ключевой ставки ЦБ подтолкнуло заемщиков к рефинансированию кредитов.
- Рефинансирование эффективно при безупречной кредитной истории и отсутствии просрочек, а также в первой трети срока кредита.
- При разнице ставок менее 2 процентных пунктов, при выплате большей части срока или увеличении общего периода выплат рефинансирование может быть невыгодным.
МОСКВА, 1 авг — РИА НОВОСТИ. Снижение ключевой ставки ЦБ подтолкнуло заемщиков к рефинансированию кредитов. Однако, как рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова, этот финансовый инструмент эффективен далеко не для всех и требует расчета.
По ее словам, главное условие для одобрения новой ссуды — безупречная кредитная история и отсутствие просрочек. Решающую роль играет не столько новая ставка, сколько срок, оставшийся до погашения займа. Из-за того, что основная часть процентов выплачивается в первой половине срока, перекредитование на последних годах становится бессмысленным.
"Чем ближе к финишу, тем меньше смысла затевать перекредитование. Оптимальное время — первая треть срока кредита", — подчеркивает эксперт.
Белянчикова приводит наглядный расчет. При остатке долга в 1 миллион рублей и исходной ставке 22% годовых рефинансирование через 4 года после выдачи кредита (на 5-летнем сроке) принесет экономию всего около 10 тысяч рублей, которая будет "съедена" сопутствующими издержками. Тогда как аналогичная процедура через год позволит сэкономить уже порядка 126 тысяч рублей.
Также финансист советует отказаться от идеи рефинансирования, если разница в ставках составляет менее 2 процентных пунктов, большая часть срока уже позади или новый договор увеличивает общий период выплат. В таких случаях снижение ежемесячного платежа оборачивается ростом итоговой переплаты по телу кредита.
Аналитик рассказала, как быстро закрыть кредит
8 июля, 01:36