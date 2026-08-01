Рейтинг@Mail.ru
Артемьев и Корсаков покинули отряд космонавтов - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 01.08.2026 (обновлено: 10:04 01.08.2026)
Артемьев и Корсаков покинули отряд космонавтов

"Роскосмос": Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкСергей Корсаков
Сергей Корсаков - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Сергей Корсаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов.
  • Артемьев завершил работу 24 июля, Корсаков — 31 июля.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов, сообщает "Роскосмос".
"Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов", — говорится в заявлении.
Уточняется, что Артемьев завершил работу 24 июля, Корсаков — 31 июля.
На счету Артемьева три полета и восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 53 часа 32 минуты. ​После ухода он планирует заняться личными и общественно-политическими проектами.
Корсаков совершил полет продолжительностью 195 суток в 2022 году.
"Роскосмос" выразил благодарность Артемьеву и Корсакову за вклад в развитие отечественной космонавтики и пожелал им удачи в дальнейшей деятельности.
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о впечатлениях от второго полета
28 июля, 14:44
 
РоскосмосРоссияОлег АртемьевСергей КорсаковЦентр подготовки космонавтов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала