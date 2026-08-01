Артемьев и Корсаков покинули отряд космонавтов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов.
- Артемьев завершил работу 24 июля, Корсаков — 31 июля.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов, сообщает "Роскосмос".
"Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов", — говорится в заявлении.
Уточняется, что Артемьев завершил работу 24 июля, Корсаков — 31 июля.
На счету Артемьева три полета и восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 53 часа 32 минуты. После ухода он планирует заняться личными и общественно-политическими проектами.
Корсаков совершил полет продолжительностью 195 суток в 2022 году.
"Роскосмос" выразил благодарность Артемьеву и Корсакову за вклад в развитие отечественной космонавтики и пожелал им удачи в дальнейшей деятельности.