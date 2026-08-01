Виталий Королев обозначил приоритеты развития туротрасли Верхневолжья

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Туристический поток в Тверскую область с 2017 года вырос до 3 миллионов человек, а налоговые поступления от отрасли за этот период выросли вчетверо - до 1,76 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

Королев принял в субботу участие в совещании полпреда президента России в ЦФО Игоря Щеголева с представителями туриндустрии Верхневолжья, которое прошло в одном из центров туризма - городе Старица.

"Для Верхневолжья развитие туризма – это не только драйвер роста экономики. В первую очередь, это создание рабочих мест и современной инфраструктуры для наших жителей. По доле туризма в валовом региональном продукте регион занимает второе место в ЦФО. С 2017 года турпоток в нашу область вырос до 3 миллионов человек. Налоговые поступления достигли 1,76 миллиарда рублей – рост в четыре раза с 2017 года. В регионе действует более 350 отелей, гостиниц и других средств размещения с мощностью свыше 11 тысяч номеров", – привели слова Королева в пресс-службе облправительства.

Новый импульс к развитию туротрасль получила с включением в национальный маршрут "Золотое кольцо России" Твери, Кашина и Калязина. Реализуются проекты преображения исторического центра Твери, в частности, обновляется Городской сад. Для реализации потенциала небольших территорий, в том числе в сфере туризма, по инициативе Королева стартовала региональная программа "Малым городам – большое будущее". Формируются мастер-планы городов, чтобы определить и воплотить наиболее эффективные сценарии их будущего.

"Рассчитываем, что через несколько лет Старица, мастер-план которой уже разработан, станет модельным малым историческим городом для региона и всей России", – сказал Королев.

Как отмечалось на совещании, значительный вклад в повышение качества жизни в Старицком округе вносит Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря. По словам председателя Совета Фонда Виктора Христенко, сейчас ведется активная работа по развитию социального блока. В числе приоритетных вопросов – обновление Старицкой ЦРБ, модернизация среднего профессионального образования для подготовки специалистов, которые могли бы закрепиться на родной земле.

Королев добавил, что область наращивает поддержку турбизнеса по разным направлениям: от строительства модульных отелей до обустройства причалов и покупки автобусов. За четыре года при господдержке реализовано 230 проектов, в текущем году ее получили 36 проектов.

Верхневолжье также участвует в федеральной программе льготного кредитования создания отелей. С применением этого механизма в регион пришло 10 крупных проектов со сроками ввода до 2030 года. Общий объем инвестиций оценивается в 74 миллиарда рублей. Самый масштабный инвестпроект реализован на курорте Завидово, где в прошлом году открыто три новых отеля на 1130 номеров и самый большой аквапарк в России.