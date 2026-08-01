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СМИ: потопленные в 1944 году корабли Германии виднеются из Дуная - РИА Новости, 01.08.2026
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02:54 01.08.2026
СМИ: потопленные в 1944 году корабли Германии виднеются из Дуная

Reuters: потопленные в 1944 году корабли Германии виднеются из Дуная

© AP Photo / Darko VojinovicОбломки немецкого военного корабля времен Второй мировой войны на реке Дунай, Сербия
Обломки немецкого военного корабля времен Второй мировой войны на реке Дунай, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Обломки немецкого военного корабля времен Второй мировой войны на реке Дунай, Сербия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за обмеления Дуная на востоке Сербии из-за жары показались остовы немецких кораблей, потопленных в 1944 году.
  • Низкий уровень воды в реках Сербии влияет на доставку топлива баржами и работу ГЭС.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Остовы немецких кораблей, потопленных Германией в 1944 году при отступлении перед Красной Армией, показались над поверхностью Дуная на востоке Сербии из-за обмеления реки на фоне жары, передает агентство Рейтер.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Ранее министерство энергетики Сербии сообщило, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза и на работе ГЭС.
"На востоке Сербии из Дуная показались ржавые корпуса немецкой речной флотилии, затопленной в 1944 году, они создают опасность для судоходства", - говорится в сообщении агентства.
В ходе операции "Дунайский эльф" в сентябре 1944 года отступающие перед частями Красной Армии немецкие военные потопили по разным оценкам свыше 200 барж, патрульных и санитарных кораблей своей Дунайской флотилии на территории восточной Сербии. По данным минтранспорта, только на участке с 857 до 862 километра течения Дуная через Сербию в непосредственной близости от ГЭС "Джердап-2" находится 23 потопленных немецких судна, из-за чего ширина водного пути со 180 сокращается до 100 метров, особенно во время снижения уровня воды, что замедляет и затрудняет судоходство.
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