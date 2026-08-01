Ужесточение пограничного контроля в Сеуте

Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко.

По данным испанского информационного агентства EFE, к вечеру пятницы в Марокко было возвращено более 48 000 человек.