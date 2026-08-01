Ужесточение пограничного контроля в Сеуте
Испанские войска направлены в североафриканский анклав Сеута для сдерживания наплыва мигрантов. Солдаты охраняют береговую линию Сеуты, в то время как мигранты выстраиваются в очередь в воде и на границе.
2026-08-01T10:06:00+03:00
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Ужесточение пограничного контроля в Сеуте
Испанские войска направлены в североафриканский анклав Сеута для сдерживания наплыва мигрантов. Солдаты охраняют береговую линию Сеуты, в то время как мигранты выстраиваются в очередь в воде и на границе.
Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко.
По данным испанского информационного агентства EFE, к вечеру пятницы в Марокко было возвращено более 48 000 человек.