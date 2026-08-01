План отчаяния. Война Трампа вышла из-под контроля

Морские пехотинцы во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость"

Морские пехотинцы во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Перерыв между американскими ударами по Ирану получился недолгим: уже в среду вечером кампания возобновилась. Более того, к ней присоединился новый участник. О том, почему из-за действий США конфликт может охватить весь регион, — в материале РИА Новости.

Незаметное перемирие

Хлипкая пауза продержалась меньше пяти дней. Уже во вторник Корпус стражей исламской революции нанес удар по американской базе в Иордании. При этом источники The Wall Street Journal в правительстве страны утверждают , что все пять ракет были перехвачены.

"Они (иранцы. — Прим. ред.) считают, что имеют преимущество. Это был сигнал о своего рода выверенной эскалации", — приводит издание слова Хамидрезы Азизи, сотрудника Германского института международных отношений и безопасности.

© Фото : US Air Force Американские военные на авиабазе Муваффак Салти в Иордании © Фото : US Air Force Американские военные на авиабазе Муваффак Салти в Иордании

Уже в среду под атакой оказался египетский порт Думьят. После ударов беспилотников повреждения получили два судна: греческий СПГ-танкер под бермудским флагом и американский газовоз под флагом Маршалловых Островов. При этом ни Иран, ни его союзники в регионе не брали на себя ответственность за случившееся. Под вопросом остается и место, откуда наносили удар. Однако, как пишет The New York Times со ссылкой на источники в Тегеране, эти атаки призваны продемонстрировать его возможность парализовать мировое судоходство.

Новый участник

Сразу же после ударов по базе в Иордании Трамп пообещал возобновить бомбежки Ирана. Как сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), американские войска в ночь на среду нанесли удары по объектам, участвующим в ракетных и дроновых атаках со стороны КСИР и иранских войск, а также командным пунктам. Но в этот раз Соединенные Штаты были не одиноки.

Появился новый участник войны — Саудовская Аравия. В Министерстве обороны королевства заявили об ударе по иракским ополченцам, которые, как утверждает Эр-Рияд, пользуются поддержкой Тегерана. Жертвами стали около 20 человек.

© AP Photo / Alex Brandon Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии © AP Photo / Alex Brandon Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии

При этом представитель ведомства Турки аль-Малики подчеркнул, что Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но будет реагировать на любую агрессию.

По мнению преподавателя Финансового университета при правительстве России, специалиста по странам Ближнего Востока Фархада Ибрагимова, это решение Эр-Рияд принимал под влиянием Вашингтона.

"Думаю, на Саудовскую Аравию оказали очень серьезное давление Соединенные Штаты. Эр-Рияд до последнего старался тянуть с ответом в отношении Ирана или проиранских сил в регионе. Там понимают, что война с Ираном ничего хорошего королевству не даст, но тем не менее американцы именно от него ждали каких-то действий", — пояснил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Повторение пройденного

Причем более активное вовлечение королевства в конфликт началось за несколько недель до этой атаки.

Еще в середине июля Эр-Рияд нанес удары по аэропорту в столице Йемена Сане, где должна была приземлиться делегация руководства хуситов ("Ансар Алла") после церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

© REUTERS / Khaled Abdullah Дым после удара по аэропорту Саны © REUTERS / Khaled Abdullah Дым после удара по аэропорту Саны

После этого члены "Ансар Алла" стали наносить ответные удары и пригрозили морской блокадой Саудовской Аравии.

"Мы объявляем о запрете на морское судоходство для саудовского противника в соответствии с принципом "блокада в ответ на блокаду", — заявил представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah

При этом в "Ансар Алла" подчеркнули, что Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для саудовских судов, но всем, кто будет пытаться сотрудничать с королевством, придется заплатить высокую цену. Также хуситы рассматривают возможность взимания платы за проход кораблей через Красное море. На этом фоне трафик через Баб-эль-Мандеб сократился вдвое.

Эр-Рияд, в свою очередь, объявил о планах по созданию морской коалиции, которая занялась бы обеспечением безопасности судоходства в Красном море. По итогам встречи начальников штабов и представителей 43 стран, а также коалиции из ЕС 14 государств подписали итоговую декларацию в поддержку этой инициативы. Помимо самой Саудовской Аравии, это Кувейт, Бахрейн, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Иордания, признанное ООН правительство Йемена, Бангладеш, Нигерия, Судан, Джибути и Сомали. Однако в самом документе не обозначено никаких конкретных шагов, состав и функции возможной структуры остаются под вопросом.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy, File Военные Саудовской Аравии © AP Photo / Mosa'ab Elshamy, File Военные Саудовской Аравии

Помимо этого, как пишет британская The Guardian со ссылкой на йеменские источники, Эр-Рияд также может готовить наземное наступление на провинцию Эль-Байда в центральной части страны.

Важно напомнить, что у Саудовской Аравии уже был опыт вооруженного противостояния с хуситами. На фоне гражданской войны, которая продолжается уже 12 лет, коалиция арабских государств под руководством Эр-Рияда организовала интервенцию, однако не смогла нанести поражение хуситам. Под контролем "Ансар Алла" осталась северная часть страны и столица Сана. Оснований полагать, что в этот раз исход будет иным, не много.

Справимся сами

Несмотря на растущий градус напряженности, Саудовская Аравия, как сообщают СМИ, призвала США воздержаться от ударов по хуситам.

В частности, по данным Reuters, глава военного ведомства королевства Халид бин Салман встретился с вице-президентом Соединенных Штатов в Вашингтоне в среду.

"После совместных атак министр обороны Саудовской Аравии встретился в среду в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, чтобы призвать администрацию Трампа не обострять конфликт еще больше, атакуя йеменских хуситов", — рассказали источники агентства.

Администрация Трампа между тем сосредоточена на противостоянии с Тегераном. Командующий CENCTOM адмирал Брэд Купер уже представил американскому президенту план интенсивной кампании авиаударов, которая может продлиться две недели.

© AP Photo / Evan Vucci Белый дом в Вашингтоне © AP Photo / Evan Vucci Белый дом в Вашингтоне

Альтернативой, как пишет The Telegraph со ссылкой на израильских чиновников, может стать сухопутная блокада Ирана, которую сейчас обсуждают Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. По словам генерала ВС США в отставке Шона Макфарланда, если удастся лишить Тегеран возможности торговать, то он окажется в экономической изоляции, и это — "единственный способ поставить его на колени". Однако военный признал, что на практике этот вариант почти невозможно реализовать.