Рейтинг@Mail.ru
Всесезонный футбольный комплекс построят в ЮВАО при поддержке города - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:30 01.08.2026 (обновлено: 16:01 01.08.2026)
Всесезонный футбольный комплекс построят в ЮВАО при поддержке города

МФППиП поддержит создание футбольного комплекса в Марьине

© Фото : пресс-служба ДИППВсесезонный футбольный комплекс построят в ЮВАО при поддержке города
Всесезонный футбольный комплекс построят в ЮВАО при поддержке города - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Всесезонный футбольный комплекс построят в ЮВАО при поддержке города
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый футбольный комплекс будет сооружен в районе Марьино при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), который компенсировал часть затрат на уплату процентов по кредиту на строительство этого спортобъекта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Строительство спортивных объектов — это важный вклад в развитие городской инфраструктуры и создание новых возможностей для занятий спортом рядом с домом. Благодаря инструментам от города инвесторы могут быстрее реализовывать проекты, а москвичи получают современные и доступные пространства для активного образа жизни. Так, при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в Марьине появится новый всесезонный футбольный комплекс. Общий объем инвестиций в проект составит 168 миллионов рублей", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Комплекс включает крытый футбольный манеж на два поля с искусственным газоном для игры в мини-футбол в формате "5×5". Объект можно будет использовать в зимний и летний периоды за счет технологии открывающихся боковых стенок, которые создают комфортные условия в любое время года. Строительство планируется завершить в III квартале 2027 года.
С июля 2024 года программой МФППиП могут воспользоваться инвесторы, развивающие спортивную инфраструктуру. Это могут быть футбольные манежи, крытые катки и теннисные корты, бассейны, спорткомплексы с универсальными залами и другие подобные объекты. Ставка по инвесткредитам, привлеченным для создания спортивных объектов, составит 3%, максимальный размер кредита — 500 миллионов рублей, срок поддержки — до трех лет. С начала реализации программы инвесторы, развивающие спортивную инфраструктуру, уже смогли привлечь свыше шести миллиардов рублей. Такие инструменты способствуют реализации нацпроекта "Спорт России".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала