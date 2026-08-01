Всесезонный футбольный комплекс построят в ЮВАО при поддержке города

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый футбольный комплекс будет сооружен в районе Марьино при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), который компенсировал часть затрат на уплату процентов по кредиту на строительство этого спортобъекта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Строительство спортивных объектов — это важный вклад в развитие городской инфраструктуры и создание новых возможностей для занятий спортом рядом с домом. Благодаря инструментам от города инвесторы могут быстрее реализовывать проекты, а москвичи получают современные и доступные пространства для активного образа жизни. Так, при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в Марьине появится новый всесезонный футбольный комплекс. Общий объем инвестиций в проект составит 168 миллионов рублей", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.

Комплекс включает крытый футбольный манеж на два поля с искусственным газоном для игры в мини-футбол в формате "5×5". Объект можно будет использовать в зимний и летний периоды за счет технологии открывающихся боковых стенок, которые создают комфортные условия в любое время года. Строительство планируется завершить в III квартале 2027 года.