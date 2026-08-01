Всесезонный футбольный комплекс построят в ЮВАО при поддержке города

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый футбольный комплекс будет сооружен в районе Марьино при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), который компенсировал часть затрат на уплату процентов по кредиту на строительство этого спортобъекта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Строительство спортивных объектов — это важный вклад в развитие городской инфраструктуры и создание новых возможностей для занятий спортом рядом с домом. Благодаря инструментам от города инвесторы могут быстрее реализовывать проекты, а москвичи получают современные и доступные пространства для активного образа жизни. Так, при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в Марьине появится новый всесезонный футбольный комплекс. Общий объем инвестиций в проект составит 168 миллионов рублей", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Комплекс включает крытый футбольный манеж на два поля с искусственным газоном для игры в мини-футбол в формате "5×5". Объект можно будет использовать в зимний и летний периоды за счет технологии открывающихся боковых стенок, которые создают комфортные условия в любое время года. Строительство планируется завершить в III квартале 2027 года.
С июля 2024 года программой МФППиП могут воспользоваться инвесторы, развивающие спортивную инфраструктуру. Это могут быть футбольные манежи, крытые катки и теннисные корты, бассейны, спорткомплексы с универсальными залами и другие подобные объекты. Ставка по инвесткредитам, привлеченным для создания спортивных объектов, составит 3%, максимальный размер кредита — 500 миллионов рублей, срок поддержки — до трех лет. С начала реализации программы инвесторы, развивающие спортивную инфраструктуру, уже смогли привлечь свыше шести миллиардов рублей. Такие инструменты способствуют реализации нацпроекта "Спорт России".