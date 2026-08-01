В ВОЗ рассказали, как защититься от комаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для защиты от комаров необходимо устанавливать сетки на окна и выливать воду из емкостей со стоячей водой.
- При повышении температуры, появлении болей в суставах или спутанности сознания после укуса комара нужно немедленно обратиться к врачу.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Для защиты от комаров в летний сезон необходимо не только устанавливать сетки на окна, но и выливать воду из емкостей со стоячей водой дома, рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"Несколько разумных мер предосторожности помогут защититься от комаров: выливайте воду из емкостей со стоячей водой в доме и рядом с ним, где плодятся комары, используйте средства от насекомых, носите одежду с длинными рукавами и защищающую ноги и установите сетки на окна", - заявили агентству.
В организации уточнили, что при повышении температуры, появлении болей в суставах или спутанности сознания после укуса надо немедленно обратиться к врачу.
Ранее кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров сообщил РИА Новости о резком росте численности комаров в начале августа. По словам эксперта, именно в этот период комары наиболее агрессивны.
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