Кличко раскритиковал работу глав райадминистраций Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал работу районных госадминистраций украинской столицы.
- По мнению Кличко, установка новых мобильных укрытий в Киеве не происходит из-за неэффективной работы глав районных госадминистраций.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал работу районных госадминистраций украинской столицы, глав которых назначает Владимир Зеленский.
"Мы выделили средства, но я снова возвращаюсь к вопросу. Районные администрации, главы районов находятся, по большому счету, в подчинении города, но сделали такую историю в этой политической борьбе, что мэр города не влияет на назначения, увольнения, даже выговор не может сделать главе района", - заявил Кличко в комментарии телеканалу.
Кличко выразил мнение, что сложившуюся конструкцию нужно менять, поскольку она не работает.
В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
В июле 2025 года Кличко в интервью немецкому каналу n-tv раскритиковал тот факт, что Зеленский не контактирует с ним и другими представителями органов местного самоуправления на Украине. При этом мэр Киева ушел от вопроса о возможности занятия им самим поста президента страны. Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее предположил, что Кличко может выставить свою кандидатуру на выборах главы государства.