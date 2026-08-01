Кличко раскритиковал работу глав райадминистраций Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал работу районных госадминистраций украинской столицы.

По мнению Кличко, установка новых мобильных укрытий в Киеве не происходит из-за неэффективной работы глав районных госадминистраций.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал работу районных госадминистраций украинской столицы, глав которых назначает Владимир Зеленский.

В комментарии украинскому телеканалу "Общественное" Кличко сообщил, что в Киеве насчитывается свыше 4 тысяч укрытий разного типа, но установка новых мобильных укрытий не происходит из-за неэффективной работы глав районных госадминистраций Киева.

"Мы выделили средства, но я снова возвращаюсь к вопросу. Районные администрации, главы районов находятся, по большому счету, в подчинении города, но сделали такую историю в этой политической борьбе, что мэр города не влияет на назначения, увольнения, даже выговор не может сделать главе района", - заявил Кличко в комментарии телеканалу.

Кличко выразил мнение, что сложившуюся конструкцию нужно менять, поскольку она не работает.

В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.