В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога.
- Сигнал звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ведомства, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях страны.