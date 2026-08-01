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В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2026
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11:45 01.08.2026

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© REUTERS / Anatolii StepanovДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Дым над Киевом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога.
  • Сигнал звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ведомства, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях страны.
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