В Киеве задержали боевика "Кракена"* по делу об убийстве на Бали, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшего бойца подразделения "Кракен"* Глеба Новостройного задержали в Киеве.

Его могут подозревать в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Киеве задержали боевика полка ВСУ "Кракен"* Глеба Новостройного с позывным Днепрянин по подозрению в связи с убийством украинца Игоря Комарова на Бали, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.

« "Его могут подозревать в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали", — говорится в публикации.

Как пишет СМИ, дело, по которому задержан Новостройный, засекречено, но неофициальные источники боевиков "Кракена"* связывают задержание именно с этим преступлением.

Пытали и расчленили

В феврале на Бали похитили Игоря Комарова, которого журналисты называли сыном криминального авторитета Сергея Комарова и совладельцем крупной сети кол-центров в Днепропетровске.

Другой целью преступников был друг Комарова и партнер управлению империей "звонилок" Ермак Петровский — отпрыск другого "бизнесмена" Александра Петровского. Если первый пропал без вести, то второму удалось сбежать.

© Фото : соцсети Александра Петровского Александр Петровский © Фото : соцсети Александра Петровского Александр Петровский

Позже появилось видео с избитым Комаровым, просившим заплатить за него выкуп — десять миллионов долларов.

На записи он назвал причастных к крышеванию кол-центров: сотрудников СБУ, главу Одесской ОВА Сергея Лысака, начальника департамента стратегических расследований Андрея Рубеля и генпрокурора Руслана Кравченко. Спустя неделю на пляже Бали нашли останки Комарова — ДНК-экспертиза подтвердила его личность.

© Соцсети Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым © Соцсети Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым

Связь с покушением на Ермолаева

Именно Петровского-старшего считают одним из тех, кто мог быть причастен к покушению на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако 29 июня 2026 года, поскольку СМИ называют последнего владельцем конкурирующей сети кол-центров в Днепропетровске.

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При этом бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявлял со ссылкой на информаторов на Банковой, что совершение этого преступления одобрил Владимир Зеленский.

Уже на следующий день после покушения французское издание Le Figaro сообщило, что, согласно приоритетной версии следователей, за нападением стоит СБУ .

Еще через день стало известно, что Ермолаев планировал организовать слушания в Европарламенте по вопросу коррупции на Украине. Причем примерно через месяц должна была состояться встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами на саммите НАТО в Турции, где тот вновь выпрашивал деньги.

"Кракен"*, ставленник Зеленского и мошенники

С историей о похищении и покушении косвенно связан депутат Верховной рады Николай Тищенко. Он кум бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, экс-советник главы киевского режима Гео Лерос утверждал, что именно тот сделал Тищенко парламентарием.

Его карьера сопровождалась скандалами, однако самым громким стал эпизод в 2024 году, когда он вместе с группой людей в балаклавах напал в Днепропетровске на бывшего боевика спецподразделения главного управления разведки (ГУР) "Кракен"* Дмитрия Павлова, которого обвинил в обеспечении безопасности кол-центров Петровского и Комарова.

Этот инцидент стал настолько резонансным, что Ермаку пришлось публично отречься от своего кума.

А 29 июня 2026-го, в тот же день, когда было совершено покушение на Ермолаева, НАБУ предъявила Тищенко подозрение в крышевании кол-центров и вымогательстве.